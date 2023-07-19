Общество 19 июля 2023, 15:35 Минспорт счел недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию Министр спорта Матыцин заявил, что отношение Исинбаевой к воинскому званию недопустимо РИА «Новости»

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Заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о своем воинском звании в Вооруженных силах России было недопустимым. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, его слова привел ТАСС.

«Так относиться к воинскому званию недопустимо, это однозначная оценка. Как и к событиям, которые происходят в России. Однозначно отрицательно к подобным заявлениям относится каждый человек, любящий свою страну», — сказал Матыцин.

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Исинбаева в понедельник, 17 июля, объявила в социальной сети, что вернется к работе в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета с сентября 2023 года. По ее словам, МОК не нашел никаких оснований для ограничений ее деятельности.

Кроме того, спортсменка заявила, что в период активной карьеры никогда не состояла в рядах ВС России, а присвоенное ей воинское звание майор является номинальным.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов объявил о переименовании стадиона в республике, названного в честь Исинбаевой.