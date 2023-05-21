Происшествия 21 мая 2023, 20:55 Заживо горел в заколоченном сарае. Все, что известно о гибели 11-летнего школьника в Раменском Очевидцы раскрыли подробности гибели школьника в горящем сарае в Раменском Телеканал «360»

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Страшная трагедия произошла в подмосковном городе Раменское 19 мая: 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае. Рассказываем все, что известно о гибели ребенка к этому часу.

Кто виноват?

По одной из версий, мальчика заперли в постройке его знакомые, заколотили гвоздями дверь, а потом подожгли деревянный сарай. Потушить пламя до приезда пожарных пытались проходящие мимо мужчины.

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«Взрослые сломали соседний сарай, взяли лопаты, засыпали пожар землей. Мальчик какое-то время кричал, потом затих», — рассказывал собеседник «360».

Один из очевидцев сообщил, что к нему подбегали дети шести-семи лет, которые в слезах просили помочь, так как внутри был мальчик.

«Сарай был сухой и быстро разгорелся. Рядом стоял другой сарай — там я и еще один мужчина взяли старую одежду, укутались и с помощью лопат скинули крышу и боковые стены с горящей постройки», — рассказал мужчина «МК».

В это время дети плакали и говорили, что запертый в сарае мальчик поджег себя сам, сообщили очевидцы. Но родственники погибшего в это не верят. Подруга семьи ребенка рассказала в беседе с «360», что это могло быть убийство.

«Мы знаем, что дети его закрыли и подожгли этот злополучный сарай. Мужчины, которые пытались выломать дверь, подтвердили, что вход был забит», — заявила она.

В распоряжении телеканала оказались фото с места жуткого события. На них видны останки погибшего ребенка. Сарай сгорел дотла.

Телеканал «360»

Детская жестокость

О том, что дети сначала твердили, что погибший поджег себя сам, рассказал и очевидец, общавшийся с «МК». Однако потом, по его словам, когда приехала полиция, школьники начали указывать на 13-летнего парня, который был вместе с другом и еще одной девушкой. Они якобы избили мальчика, потом затолкали в сарай, сходили за жидкостью для розжига и подожгли постройку.

Сгоревший в сарае ребенок подавал большие надежды. Собеседница «360» рассказывала, что он занимался дзюдо и часто становился победителем соревнований, был старостой группы, с уважением относился к старшим.

«Его любили все», — подчеркнула подруга семьи.

Тренер местной секции дзюдо, куда ходил школьник, рассказал, что в тот роковой день мальчик поехал к своему другу.

«Там у него с местным мальчиком, который занимается вольной борьбой, произошла драка. Оппонентов было сначала четверо — всем по 13 лет, три мальчика и одна девочка. Один впоследствии убежал», — говорил «Московскому комсомольцу» тренер.

Телеканал «360»

Следователи завели уголовное дело. Личности подозреваемых в поджоге установили. Криминалисты также осмотрели пепелище и взяли пробы для экспертизы «с целью точного определения очага возгорания и причин». Расследование продолжается.

Знакомый детей, которые могли поджечь сарай, в котором был мальчик, рассказал, что один из школьников агрессивно себя вел по отношению к другим ученикам. Он отбирал у них деньги, а если те не хотели или отказывались отдавать, наносил им увечья. Так, одного из «непокорных» ребят он начал душить.

Телеканал «360»

Страшное утро

Жители несут цветы и мягкие игрушки к месту трагедии, чтобы почтить память ребенка, так жутко погибшего.

Погибшего парня вспоминают как очень доброго и отзывчивого. Его могло ждать большое будущее.

«Он единственный ребенок в семье, для родителей это большая трагедия», — сказал наставник мальчика по дзюдо.

Ход и результаты расследования гибели мальчика поставлены на контроль в аппарате ГСУ СК России по Московской области.