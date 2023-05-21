Происшествия 21 мая 2023, 14:40 Заколотили в сарае. Уголовное дело возбудили после гибели 11-летнего мальчика в Раменском

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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего мальчика в сгоревшем сарае. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, 19 мая дети поссорились, закрыли в сарае мальчика. Они закрыли дверь на засов и заколотили гвоздями.

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«В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим», — уточнили в ведомстве.

Однако спасти ребенка не удалось. Специалисты установили личности очевидцев и детей, которые могли быть причастны к происшествию. Криминалисты уже осмотрели место трагедии и взяли пробы для экспертизы «с целью точного определения очага возгорания и причин».

«У детей проведены выемки мобильных устройств, органу дознания направлено поручение о сборе характеризующего материала и установление дополнительных очевидцев произошедшего», — уточнили в управлении.

Расследование продолжается.

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