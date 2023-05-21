Эксклюзив 21 мая 2023, 18:05 «Плохие отзывы». Знакомый подозреваемых в убийстве мальчика в Раменском рассказал о школьниках Источник «360»: подозреваемый в убийстве мальчика в Раменском агрессивно вел себя в школе Pixabay

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Сверстники жаловались на подозреваемых в убийстве мальчика в Раменском, сообщил источник «360». По его информации, один из них пытался душить другого школьника, потому что тот не дал ему денег.

«О них (подозреваемых в убийстве мальчика — прим. ред.) плохие отзывы <…> Мне подруга рассказала, что ее сын не дал 10 рублей одному из них и тот начал душить его в школе со спины. Но рассказал только сейчас», — рассказал собеседник.

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Днем 19 мая в Раменском сгорел сарай. На пепелище обнаружили тело 11-летнего мальчика. Выяснилось, что сверстники поссорились с ним, после чего закрыли в хозпостройке, заколотив двери гвоздем. После этого случился пожар, но самостоятельно дети не смогли вызволить школьника. Тогда они обратились за помощью к прохожим, а те вызвали экстренные службы. Спасти ребенка не удалось. По факту обнаружения его тела возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, опрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы. Ход расследования дела взяли на контроль в СК по Московской области.