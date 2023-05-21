Происшествия 21 мая 2023, 18:27 Плакали и говорили, что сам себя поджег. Очевидцы рассказали подробности гибели мальчика в Раменском «Подъем»: сгоревший в Раменском округе мальчик мог поджечь себя сам

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Детская ссора в подмосковном Раменском закончилась трагической гибелью 11-летнего мальчика. Сверстники заперли его в сарае, после чего внутри деревянной постройки начался пожар. Об этом «Подъему» рассказали очевидцы.

По словам собеседницы издания, спасателей вызвали соседки, гуляющие с колясками. Потушить пламя до приезда пожарных пытались проходящие мимо мужчины. В это время дети плакали и говорили, что запертый в сарае мальчик поджег себя сам.

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«Там была куча плачущих детей, которые все в один голос твердили, что он сам себя поджег. В течение нескольких минут этих детей увели родители», — рассказала девушка.

По предварительным данным следствия, 19 мая дети поссорились и заперли мальчика в сарае, заколотив гвоздями. Затем внутри произошло возгорание, когда на место прибыли экстренные службы спасти ребенка не удалось. Специалисты установили личности очевидцев и детей, которые могли быть причастны к происшествию, изъяли у них телефоны. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело.