Эксклюзив 21 мая 2023, 18:45 «Кричал, потом затих». Прохожие пытались сломать сарай, в котором сгорел мальчик из Раменского Источник «360»: подозреваемых в убийстве мальчика в Раменском забрали до приезда его отца Телеканал «360»

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Подозреваемые в убийстве мальчика из Раменского какое-то время оставались на месте происшествия, но их забрали еще до приезда отца погибшего, рассказал источник «360». Он добавил, что прохожие пытались вызволить школьника из горящего сарая, но не успели его спасти.

Дети, которые предположительно заперли 11-летнего мальчика в сарае, не сразу покинули место пожара.

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«Они там на месте и оставались. Их увезли до приезда отца погибшего. Там были другие дети, которые все видели и побежали за помощью. Взрослые сломали соседний сарай взяли лопаты, засыпали пожар землей. Мальчик какое-то время кричал, потом затих», — уточнил собеседник «360».

Днем 19 мая несколько школьников заперли 11-летнего товарища в сарае и заколотили дверь. Хозпостройка загорелась, но выбраться мальчику не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела школьника. По предварительным данным, на подозреваемых в убийстве ранее жаловались сверстники. Дети утверждали, что погибший якобы поджег себя сам.