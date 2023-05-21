Эксклюзив 21 мая 2023, 18:37 Закрыли и подожгли. Знакомая семьи раскрыла детали возможного убийства мальчика в сарае в Раменском Знакомая семьи рассказала, что поджечь сарай со школьником в Раменском могли дети

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Школьник сгорел в заколоченном сарае в Раменском. По предварительной версии, ребенок повздорил со своими друзьями и те решили его жестоко проучить, закрыв в нежилом помещении. Двери дети заколотили, чтобы он наверняка не выбрался, но начался пожар, который унес жизнь 11-летнего мальчика. Знакомая семьи погибшего рассказала в беседе с «360», что поджог также могли устроить дети.

Отворить закрытую на засов и забитую гвоздями дверь ни у кого не получилось. Дети бросились просить помощи у взрослых, но спасти школьника не удалось.

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«Мы знаем, что дети его закрыли и подожгли этот злополучный сарай. Мужчины, которые пытались выломать дверь подтвердили, что вход был забит», — сказала она.

Почему дети так жестоко с ним поступили — неизвестно. По словам собеседницы издания, мальчик был очень хороший, занимался дзюдо и часто выигрывал золотые медали.

«Его любили все, он никому никогда не хамил, помогал младшим, был старостой группы», — добавила она.

Кто именно из детей так поступил с погибшим, по словам женщины, она не говорят.

Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители установили личности очевидцев и детей, которые могли быть причастны к происшествию.