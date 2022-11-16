Эксклюзив 16 ноября 2022, 13:50 Запад меняет мишени. Мировое сообщество отказалось потакать Украине Политолог Кошкин заявил, что Запад хочет заморозить украинский конфликт

Читать 360tv в

Неопознанные ракеты упали на территорию зерносушилки в польском селе Пшеводув. Президент Украины сразу обвинил Россию в «ракетном терроре», но старшие коллеги из Турции и США с ним не согласились. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что сейчас американцам важно заморозить украинский конфликт. Новая угроза — Китай.

Реклама

Далее — прямая речь.

По стопам Порошенко

Точно так же, как в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко тотчас, даже не проведя расследования, объявил, что малайзийский Boeing 777 сбили россияне, так и нынешний украинский лидер сразу обвинил Россию.

Президент Владимир Зеленский сразу же заявил, что 15 ноября на польскую территорию упали российские ракеты, назвал происшествие «ракетным террором». Это показывает нацеленность Украины при любой возможности во всем обвинять Россию.

Однако после соответствующих заявлений президента США Джо Байдена и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана Зеленский тут же начал говорить, что нужно разбираться, чья это ракета, кто ее выпустил и так далее.

Прицел сместили на Китай

Что касается коллективного запада, то сегодня им важнее снять напряжение вокруг Украины. Существует устойчивое мнение, которое формируется из Вашингтона и распространяется по союзникам США: конфликт следует заморозить.

Это связано с тем, что ресурсы заканчиваются, а американцам нужно перенацелиться на сдерживание Китая. Сегодня он — основной вызов для Соединенных Штатов. Американцы сами это указали в новой стратегии национальной обороны.

Вот почему Запад не стал активно поддерживать Зеленского и больше стоит на позициях снижения напряжения вокруг этих ракет. Однако и обвинять в произошедшем истинных виновников никто не спешит.

Неудивительно, что не были обнародованы данные о месте запуска и курсах ракет, которые смог отследить самолет НАТО. Ведь это будут уже результаты объективного контроля, которые покажут, что ракеты запускали с территории Украины.

Тут, как говорится, перебор: пусть Запад и выступает за снижение уровня напряжения, но не настолько активно, чтобы обвинить свою любимую Украину, в которую они столько вложили и так стоят за нее горой даже на саммите G20.

Сбой техники и человеческий фактор

Пока трудно понять, была ли это действительно ракетная атака на польскую территорию или взрыв спровоцировал тракторист. Большинство мировых лидеров уверены в первом варианте. Единственное, что можно сказать наверняка, — это был не российский удар.

Как правило, во всех происшествиях, особенно летных, на ошибки приходится 20% технического сбоя и 80% человеческого фактора. В этих технических деталях могут разобрать только специалисты.