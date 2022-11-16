Мир 16 ноября 2022, 12:06 Запад с неохотой признает вину Украины за ракеты в Польше — Косачев Сенатор Косачев уверен, что Запад сквозь зубы признает вину Украины за ракеты в Польше

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Киевский режим сразу после падения ракет в Польше обвинил в этом Россию. Однако Западу придется признать, что найденные в селе Пшеводув осколки принадлежат украинским ПВО. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совета Федерации Константин Косачев.

«Сквозь зубы западники признают, что обломки — от двух украинских С-300 (а это ПВО!), но что НАТО в лице Польши и других восточноевропейских новобранцев все равно в опасности», — заявил он.

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По мнению сенатора, развитие событий предсказуемо. На Западе призовут укреплять коллективную оборону НАТО, поставлять киевскому режиму более совершенные системы противовоздушной обороны и наступательное вооружение.

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Сенатор назвал президента Украины Владимира Зеленского безответственным провокатором. Вечером 15 ноября сразу после удара он категорично заявил, что Россия посягнула на коллективную безопасность НАТО, произошла эскалация и нужно немедленно действовать. Константин Косачев считает, что он попытался втянуть в конфликт другие страны, от США до Молдавии.

Из-за поспешного заявления Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию, сообщило РИА ФАН. Страны НАТО получили сведения о том, что Россия непричастна к падению ракет в Польше.