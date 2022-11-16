Важное 16 ноября 2022, 05:13 Упавшие в Польше ракеты летели не из России — Байден Президент США Байден: предварительно, упавшие в Польше ракеты летели не из России РИА «Новости»

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Предварительная информация опровергла факт того, что упавшие в Польше ракеты летели из России, заявил журналистам президент США Джо Байден по итогам встречи с мировыми лидерами на саммите G20.

Ранее на Бали состоялась встреча Байдена и мировых лидеров «Большой двадцатки», в ходе которой президент США проинформировал коллег о ситуации в Европе. Он рассказал о переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, с точки зрения траектории, что это было запущено из России», — отметил Байден.

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Ни США, ни Североатлантический альянс пока не торопятся с выводами по инциденту. В Варшаве заявили, что падение ракет выглядит как единичный случай, который больше не повторится. При этом польские власти привели в повышенную боеготовность полицию и спецслужбы страны.