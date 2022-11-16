Мир 16 ноября 2022, 06:47 Самолет НАТО отследил траекторию полета упавшей в Польше ракеты CNN: НАТО при помощи самолета отследил траекторию упавшей в Польше ракеты

Читать 360tv в

На востоке Польши упали две ракеты. Самолет НАТО отследил траекторию полета одной из них, сообщил телеканал CNN со ссылкой на слова представителя альянса.

«Информация о радарах была предоставлена ​​НАТО и Польше», — сказал он.

Реклама

НАТО при помощи авиации отслеживает ситуацию в воздушном пространстве над Украиной. Один из самолетов в момент удара пролетал над Польшей и засек ракету. Представитель альянса отказался разглашать информацию о том, кто и откуда запустил ее.

Реклама

Вечером 15 ноября две ракеты упали на зерносушилки в селе Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства у границы Польши с Украиной. Погибли два человека. Власти Украины приостановили проход через польскую границу.

Западные СМИ обвинили в этом ударе Россию. Однако президент Польши Анджей Дуда заявил, что установить принадлежность ракет невозможно, а президент США Джо Байден назвал версию журналистов маловероятной. Минобороны России сообщило что произошла провокация.