Важное 16 ноября 2022, 08:49 Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракеты на территории Польши ТАСС: президент Турции Эрдоган заявил о непричастности России к падению ракет в Польше

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Россия не виновата в падении ракет на территории Польши. Об этом ТАСС заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — сказал он по итогам саммита G20 на острове Бали.

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Эрдоган также высказался за проведение детального расследования случившегося. Он сказал, что упавшая в Польше ракета не российская — из этого надо исходить при проведении разбирательства.

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Турецкий лидер также сослался на слова канцлера Германии Олафа Шольца о важности детального расследования происшествия и на заявление президента США Джо Байдена о непричастности России.

В то же время издание Associated Press, сославшись на источник в американском правительстве, заявило, что это — ракета вооруженных сил Украины. Ее выпустили, чтобы сбить российскую, уверены в AP.

Ранее Польша сообщила о падении двух ракет под Люблином. Два человека погибли. Маркировок на обломках ракет не было. Президент страны Анджей Дуда признал невозможность доказать, кто их выпустил. Местные СМИ сразу во всем обвинили Россию. Минобороны назвало это провокацией. Посла России Сергея Андреева вызвали в польский МИД для объяснений. В НАТО отследили траекторию падения одной из ракет, и президент США Джо Байден заявил, что, судя по траектории, ракеты летели не из России.