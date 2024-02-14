Происшествия 14 февраля 2024, 22:35 Принцесса на свободе. Что показала история спасенной в Люберцах собаки Депутат Бурматов задумался о поправках в КоАП после спасения собаки в Люберцах

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В Люберцах спаниель на несколько дней остался в квартире один. Собака так громко скулила, что переполошила соседей: люди не без причин решили, что животное погибает от голода — его хозяина давно никто не видел. И хотя пса удалось спасти, истории с брошенными на произвол судьбы питомцами, к сожалению, не закончатся. Важно понять, как можно их защитить, не нарушая закон.

Два дня собачьего воя

Жители многоквартирного дома в подмосковном поселке Томилино рассказали, что два дня слышали жалобный громкий вой собаки в одной из квартир. Людям казалось, что животное погибает от голода и жажды, а хозяин, по их словам, часто уходит в загулы.

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Неравнодушные соседи решили помочь: вызвали полицию и просили сотрудников открыть дверь. Законных оснований для этого не было, а где находится собственник жилья, никто не знал.

В домовых чатах писали, что у собаки не оставалось сил даже лаять. По словам местных жителей, ее хозяин выпивает, периодически уезжает из дома, толком не кормит своего питомца и не ухаживает за ним.

Пса они описали как полуоблезшее существо, «в колтунах и фекалиях», которое, несмотря на непростую жизнь, сохранило дружелюбие и охотно идет на контакт. Когда животное выпускали на улицу, соседи всегда его подкармливали.

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

За помощью к волонтерам и зоозащитникам люди пошли, поскольку боялись — владельцу собаки стало плохо или он умер. К тому же, одна из участниц чата заявила о безразличии мужчины к псу.

«Я как-то беседовала с ним, он так и сказал: „Ну, сдохнет собака, и что“. Помогите собаке, кто может заберите животное», — попросила она.

Заперли среди хлама и грязи

Прибывшие на место происшествия полицейские действовали в соответствии с законодательством. Дверь в квартиру правоохранители вместе с сотрудниками МЧС все же вскрыли. Собака была одна — в грязи и среди хлама.

Адвокат Рубен Киракосян в беседе с «360» напомнил, что попасть в жилье без согласия собственника полиция и другие службы могут при возникновении определенных обстоятельств.

«[Это] допускают в случае со спасением жизни человека, их имущества, обеспечения личной и общественной безопасности, а также при задержании лиц, совершающих преступление», — заметил он, добавив, что в противном случае речь идет о нарушении неприкосновенности жилища.

Киракосян подчеркнул, что собак, кошек и других питомцев Гражданский кодекс как раз относит к собственности человека. И даже с этим учетом полиции необходимо основание: просто так взломать замки, потому что кому-то что-то показалось, нельзя.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что ради спасения животных закон о частной собственности стоит изменить. В пример она привела недавний случай, когда хозяин оставил кота в запертой машине без воды и еды на четыре дня.

«Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то? Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», — отметила Симоньян.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул в разговоре с «360», что входную дверь вскрыли бы так или иначе.

Какие последствия могут быть у этого отказа — фактически это не пресеченное уголовное преступление. В таком случае полицейских бы привлекли к ответственности. Они сразу пошли и с МЧС ее вскрыли. Владимир Бурматов депутат

В ситуацию с брошенной собакой вмешался в том числе глава Люберец Владимир Волков. В своем Telegram-канале он поблагодарил жителей Томилина за неравнодушие и пообещал следить за судьбой животного.

Хозяина собаки не нашли

Спасенного спаниеля отдали под присмотр волонтеров. Оказалось, что это девочка — люди ласково прозвали ее Принцессой. Обрадовавшееся помощи животное отвезли в ветеринарную клинику.

«Сотрудники администрации городского округа отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Полицейские продолжают поиски владельца спаниеля», — рассказал глава Люберец.

После осмотра выяснилось, что собака здорова, просто сильно испачкалась и истосковалась по человеческому теплу.

В Мособлпожспасе отмечали, что в квартире, где бросили собаку, больше никого не было. Представитель ведомства Егор Жеребцов опроверг появившиеся в СМИ данные, что хозяина животного обнаружили мертвым.

Принцессу, сообщил Telegram-канал Shot, временно приютит начинающая актриса из Люберец — пока не отыщется владелец собаки. У девушки уже есть два спаниеля и йоркширский терьер.

По данным канала, хозяин Принцессы — 60-летний бывший юрист. На него, уточнил Shot, правоохранителям якобы несколько раз жаловались родители из-за пьяных угроз в их сторону.

Знакомые охарактеризовали мужчину как довольно образованного человека, который просто оказался в жизненном тупике. Чтобы прогнать тоску, он и завел собаку, но продолжал пить и захламлять квартиру, чем вызвал недовольство соседей.

Неделю назад, указали в публикации, владелец Принцессы, звонил риелтору с просьбой найти новое жилье в Подмосковье, а потом пропал — телефон мужчины недоступен.

Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Как помочь брошенным животным

Владимир Бурматов обратил внимание, что случай Принцессы довольно непростой: с кем оставлять спасенное животное до сих пор не совсем ясно. Хозяина найти не смогли, но собаку в итоге пристроили. Иногда нашедшиеся хозяева забирают питомцев назад.

«Важно, чтобы у нас был прозрачный, понятный и эффективный механизм конфискации. Это очень непростой вопрос, но он нам просто необходим. Планирую внести соответствующие поправки в КоАП, идеи уже есть», — заверил собеседник «360».

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Депутат Госдумы и член фракции КПРФ Денис Парфенов назвал идею о внесении правок в действующие законы, в том числе и насчет проникновения в квартиры, замечательной, но указал на ее слабые стороны.

«С одной стороны, нужно предпринять меры, чтобы не допускать таких ситуаций. С другой — дашь чуть больше возможностей, начнутся злоупотребления, и по любому поводу начнут вламываться в квартиру. Тем не менее, механизм точно нужен для защиты братьев наших меньших», — согласился собеседник «360».

Он допустил, что обсуждать инициативу будут долго, каждый раз взвешивая все ее плюсы и минусы.