Эксклюзив 14 февраля 2024, 12:52 Полицейские прибыли в дом в Люберцах, где погибает запертая собака Жительница дома в Люберцах, где заперли собаку, сообщила о приезде полиции

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Ситуация с запертой собакой в Люберцах пока так и не разрешилась. Прибывшие на место полицейские действуют в соответствии с законодательством: пока они не могут вскрыть дверь в квартиру, где уже два дня воет брошенное животное. О происходящем в комментарии «360» сообщила соседка.

«Ничего не решили. Сказали, что нет оснований [для вскрытия двери]», — указала женщина, хотя, по ее мнению, спасать животное необходимо срочно.

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Хозяина пса никто не видел уже два дня. Известно, что мужчина выпивает. Местные жители переживают, что он оставил питомца без еды и воды.

Ранее ситуацию прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян. Она напомнила, что похожий случай совсем недавно был с котом, запертым в машине.

«Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то?» — задалась вопросом Симоньян.

По ее мнению, сохранение жизни гораздо важнее неприкосновенности собственности. При всем уважении к последней, заключила она.