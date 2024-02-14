Эксклюзив 14 февраля 2024, 13:55 Мособлпожспас опроверг информацию о смерти хозяина спасенной в Люберцах собаки

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После спасения собаки из запертой квартиры в Люберцах RT со ссылкой на источник в Мособлпожспасе сообщил, что хозяина животного нашли мертвым. Однако представитель организации Егор Жеребцов в беседе с «360» эту информацию не подтвердил, подчеркнув, что таких данных у специалистов нет, а обладать ими могут полиция или СК.

«Нет, никакой информации мы не давали, Shot вел трансляцию, никакого хозяина в квартире не было, судя по этой прямой трансляции. Информация (о том, что владельца собаки нашли мертвым. — прим. ред.) может появиться у полиции или СК, а мы просто провели свою работу, действовали профессионально, как и всегда», — подчеркнул Жеребцов.

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В Telegram-канале RT позже изменили пост, уточнив, что данные о смерти хозяина собаки изданию предоставил источник, но упоминание Мособлпожспаса при этом убрали.