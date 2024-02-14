Эксклюзив 14 февраля 2024, 12:34 Воет и погибает от голода. В Люберцах хозяин запер собаку в квартире и исчез Жители Люберец начали спасать запертую в квартире собаку

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Жильцы одного из домов в Люберцах обеспокоены судьбой запертой в квартире собаки. Животное воет и лает уже несколько дней. Где находится его хозяин, никто не знает. По словам местных жителей, он сильно выпивает и, вероятно, мог оставить пса одного. Есть ли у питомца еда и вода — неизвестно.

«Возможно, человек за дверью уже мертв»

Женщина, живущая в соседней квартире, сообщила «360», что сегодня дважды обращалась в МЧС и полицию. Около 14:00 к ним должен прийти участковый.

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В местном чате жители указали, что хозяин собаки очень сильно пьет, за собакой не следит — животное «полуоблезлое, в колтунах и фекалиях», но вместе с тем очень дружелюбное и контактное. И вот мужчина пропал на два дня, собака воет.

Некоторые выразили предположение, что владельцу пса могло стать плохо, и если квартиру вскроют, то его просто выбросят на улицу. На фоне этого риска люди попросили о помощи волонтеров и зоозащитников.

«Возможно, человек за дверью уже мертв. <…> Если хозяин этой собаки и жив, она ему не нужна. Я как-то беседовала с ним, он так и сказал: „Ну, сдохнет собака, и что“. Помогите собаке, кто может заберите животное», — призвала одна из участниц чата.

«Что мешает поменять закон?»

На ситуацию уже отреагировала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Она опубликовала обращение к законодателям с просьбой задуматься о том, чтобы поменять действующие правила о вскрытии жилища или машин ради спасения животных.

«Прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака. Погибает потому, что непутевый хозяин запер ее и ушел в загул, что делал и раньше», — подчеркнула она.

При этом полицейские по закону не могут вскрыть чужое жилище, даже если внутри находится живое существо, лает и нуждается в помощи.

«Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон. Что мешает поменять закон-то?» — поинтересовалась Симоньян.

Главред RT подчеркнула, что частную собственность, конечно, трогать нельзя, однако не в случае, когда внутри кто-то может умереть.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», — заключила она.