Эксклюзив 14 февраля 2024, 14:39 «Пока Принцесса, а будет Королева». Спасенную собаку в Люберцах сняли на видео Вывшего взаперти спаниеля в Люберцах сняли на видео после спасения

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Находившегося взаперти как минимум два дня спаниеля спасли в Люберцах 14 февраля. Соседи вызвали МЧС и полицию. Сотрудники вскрыли дверь и вызволили животное. Оказалось, что это девочка. Настоящее имя ее не знают и пока называют Принцессой.

«Имя пока не знаем, пока Принцесса, а дальше видно будет, для Королевы рано, вот когда ее в чувство приведут, будет Королева», — поделился один из жильцов дома.

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В квартире, откуда спасли собаку, царил ужасный беспорядок, в комнате валялись пустые пивные бутылки, весь пол был в грязи, что сказалось и на внешнем виде собаки — длинная шерсть сильно испачкалась.

Когда дверь наконец вскрыли Принцесса очень обрадовалась. Она совсем не испугалась незнакомых людей — напротив, была рада, что ей пришли на помощь.

В местном чате отмечали, что ее хозяин любит выпить, а к собаке относится крайне равнодушно. По словам одной из пользовательниц, он говорил, что, если питомец умрет, ему будет все равно. На фоне этого люди сильно обеспокоились, когда мужчина исчез, а его собака лаяла и выла в запертом жилище.