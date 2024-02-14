Подмосковье 14 февраля 2024, 16:04 Спасенного из запертой квартиры в Люберцах спаниеля отправили в ветклинику Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

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Работники Мособлпожспаса и представители МУ МВД России «Люберецкое» спасли из запертой квартиры в Люберцах спаниеля. По словам соседей, собака несколько дней была одна и жалобно скулила.

Во время спасения животного хозяина дома не оказалось. Сейчас сотрудники администрации городского округа Люберцы отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Полицейские продолжают поиски владельца спаниеля.

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«Искренне благодарен неравнодушным жителям! Спасибо, что не остались в стороне», — подчеркнул глава Люберец Владимир Волков.

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