Происшествия 15 июня 2023, 17:25 Вкусный, сочный, смертельно опасный. Как выбрать арбуз и не отравиться? Врач-диетолог Соломатина: покупать арбузы на развалах опасно РИА «Новости»

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Семилетний мальчик из Кемеровской области насмерть отравился арбузом. Эксперты утверждают, что главная опасность летней ягоды — в ее кожуре: стоит лопнуть — и внутри начнут развиваться бактерии. Не менее опасно есть немытые плоды: пыль и грязь, которые оседают на корке, могут попасть в желудок и вызвать тяжелое отравление.

Ребенок насмерть отравился арбузом

Двум братьям семи и восьми лет из города Анжеро-Судженска в Кемеровской области стало плохо после того, как они поели арбуз. Врачи экстренно госпитализировали детей, у обоих диагностировали сильнейшее отравление. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

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У младшего ребенка на фоне кишечной инфекции произошло сильное обезвоживание и отек мозга, он впал в кому. Хотя пациента вертолетом перевезли в кемеровскую больницу, мальчик умер. Его восьмилетнему брату удалось выжить, несмотря на серьезное воспаление кишечника.

Следственный комитет начал расследование и проверяет магазин «Светофор», где семья купила арбуз. Также стало известно, что бабушка мальчиков несколько дней хранила ягоду в холодильнике цветочного магазина. Его тоже проверяют эксперты.

Отравление без виноватого

Два года назад в Москве скорая увезла в больницу 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку. Все они отравились арбузом, купленным в соседнем магазине «Магнит». Несмотря на старания медиков, пожилую женщину и подростка спасти не смогли.

Эксперты обнаружили в крови погибших следы этиленгликоля. Кроме того, следователи выяснили, что ранее из того же дома с симптомами отравления госпитализировали 11-летнего мальчика. Позже в больницу забрали еще одного ребенка, двух девочек-подростков и молодого человека 26 лет.

Появилась версия, что все жертвы пострадали из-за действий дезинфектора, который распылил инсектицид в магазине: часть отравы попала на продукты, в том числе арбуз. Хотя мужчину отправили под домашний арест, неоспоримых доказательств его вины нет до сих пор.

Позже выяснилось, что яд, даже если бы им намеренно поливали ягоды, не мог бы причинить настолько тяжкого вреда человеческому здоровью. Да и отравленных арбузов в «Магните» больше не нашли. Следствие по этом уделу продолжается.

Осенью прошлого года в Волгограде пожилой мужчина купил арбуз в торговой палатке возле дома и угостил внуков. На следующий день всех троих забрали в больницу. Пенсионера и его 11-летнюю внучку успели спасти, пятилетний мальчик погиб. Что именно стало причиной отравления — все еще не ясно.

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Разрезанный арбуз покупать нельзя

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов объяснил в разговоре с «360», что устойчивое мнение, будто арбуз легко вбирает в себя инсектициды и пестициды, — сказки, не имеющие отношения к реальности.

Пестицидами арбузы практически не обрабатываются. Последние 30 лет пугают отравлениями нитратами, но реальные случаи подобного неизвестны. В основном это все байки. Скорее всего, если арбуз и стал причиной отравления, то не из-за того, что его неправильно выращивали. Андрей Туманов

Любая трещина на плоде может привести к тому, что там появятся вредоносные микроорганизмы. Именно поэтому опасно покупать уже разрезанные арбузы — и это запрещено во многих странах, в том числе в России. Но некоторые предприниматели все-таки продают.

«Выбирая арбуз, внимательно его осмотрите: он должен быть цельный, без трещин и вмятин. Любое механическое воздействие означает брак. Не стоит соглашаться покупать такую ягоду даже при очень выгодной скидке — здоровье намного дороже», — предупредил эксперт.

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Корка — «слабое место» арбуза

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина подтвердила, что вроде бы полезная ягода все-таки может представлять опасность для человека. Прежде всего арбуз достаточно быстро портится, если повреждена его корка.

В супермаркетах арбуз обязаны хранить в холодном месте — должен быть такой «холодный прилавок». Если его нет, ягода достаточно быстро портится. Елена Соломатина

Соломатина подчеркнула, что недопустимо покупать арбузы на обычных крытых прилавках или лотках.

Там нет соответствующих условий хранения, зато всегда готовы продать половину или четвертушку, а также взрезать ягоду, показывая ее спелость. В такие отверстия запросто попадают пыль и микробы с ножа и кожуры.

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Перед употреблением в пищу ягоду нужно тщательно вымыть губкой: грязь — как биологическая, так и химическая — может перейти с кожуры на тарелку, потом на куски арбуза, а оттуда — в желудок человека. Это как раз и грозит отравлением.

«Чтобы арбуз быстрее созрел, его зачастую подкармливают селитрой — азотистыми удобрениями, это нитраты, которые потом переходят в нитриты. А что такое нитрит? Вещество, которое блокирует перенос кислорода и замедляет обменные процессы в тканях и клетках организма», — пояснила врач.

Она отметила, что это особенно опасно для детей, а также людей с плохим кровообращением, особенно пожилых, не говоря уже о тех, кто перенес инсульт либо инфаркт. То же касается беременных: плод может начать развиваться с патологией или произойдет выкидыш.

«Поэтому очень важно покупать арбузы в сезон, не брать их на „развалах“, особенно возле автомобильных трасс, ни в коем случае не соглашаться на разрезанные или треснутые ягоды. Такие нехитрые правила смогут защитить от отравления», — резюмировала Соломатина.