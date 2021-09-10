В Москве после смертельного отравления, предположительно, арбузом, из того же подъезда на скорой с признаками интоксикации увезли еще одного ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Мать ребенка сказала, что он не ел арбуз. И она не знает, чем он мог отравиться.

Ранее с симптомами отравления также госпитализировали еще одного соседа погибших. Это 11-летний мальчик, который почувствовал себя плохо в четверг. В тот день он ел курицу не первой свежести. С его родителями все хорошо.

В Москве семья из трех человек попала в больницу после того, как съела арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. В результате скончалась 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка. Мама школьницы находится в реанимации.

Источник Life сообщил, что помимо арбуза семья ела отварную рыбу и курицу. Из их квартиры забрали все содержимое холодильника и отправили на экспертизу в лабораторию НИИ имени Склифосовского. А магазин, где был куплен арбуз, закрыли.

Следователи проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома, проверяя, были ли еще похожие случаи отравления, сообщил Telegrаm-канал «112».

По факту смертельного отравления СК завел уголовное дело.