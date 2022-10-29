Пятилетний мальчик умер в Волгограде после отравления арбузом | 360°

Криминал 29 октября 2022, 18:10 Пятилетний мальчик умер в Волгограде после отравления арбузом Волгоградский СК возбудил дело после гибели ребенка из-за отравления арбузом РИА "Новости"

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В Волгограде пятилетний мальчик скончался после отравления арбузом. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, арбуз купил дедушка погибшего в палатке возле дома. Съев его, пожилой мужчина и его внуки почувствовали недомогание. Детей на следующий день доставили в больницу.

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Один из них — пятилетний мальчик — скончался. Его 11-летняя сестра пока остается под наблюдением врачей. Ее жизни ничто не угрожает, добавили в пресс-службе.

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Уголовное дело после смерти мальчика возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сотрудники СК изъяли из палатки все арбузы. В рамках расследования проведут судебные экспертизы.

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