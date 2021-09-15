Пресненский суд арестовал обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом в Москве

Суд арестовал до 10 ноября обвиняемого по делу о смертельном отравлении пенсионерки и ее внучки в Москве. Сотрудник, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», ближайшие два месяца проведет в СИЗО.

Меру пресечения избрал Пресненский районный суд. Ночь перед заседанием 39-летний обвиняемый провел в изоляторе временного содержания. Он не признает свою вину.

Уголовное дело о гибели женщины и ее внучки в результате отравления было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Отравление произошло после того, как семья съела арбуз из «Магнита».

По предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, пенсионерка и девочка погибли из-за острого отравления химикатами. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели продуктовые магазины сети, изъяли финансово-хозяйственную документацию, взяли биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды.

Также эксперты осмотрели квартиру пострадавшей семьи. Там также были взяты пробы воды, воздуха, смывы с посуды, пробы бытовой химии, лекарств, продуктов, в том числе и остатки арбуза.

В рамках расследования назначено более 40 химических судебных экспертиз. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.

По данным Роспотребнадзора, в арбузе из «Магнита», которым отравилась семья, нашли вещества для дезинсекции.