Токсичное вещество нашли в крови погибших на Совхозной

В крови погибших на Совхозной улице в Москве пожилой 61-летней женщины и ее внучки эксперты нашли следы этиленгликоля. Это токсичное и ядовитое вещество используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов. Его применяют в жидкостях для мытья стекол, при создании крема для обуви и в крионике.

Это процесс сохранения биологических объектов в состоянии глубокой заморозки для последующего воскрешения. Об этом сообщили источники газеты «Известия», «Пятого канала» и РЕН ТВ. Об отравлении семьи на Советской улице стало известно 10 сентября. Началась проверка жилых помещений и продуктов питания, купленных жителями дома.

Одной из версий стало отравление арбузом, купленным в сети «Магнит». Были госпитализированы еще несколько жителей этого дома, но они утверждают, что не ели арбузов из этого магазина. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

В «Магните» сняли с продажи всю партию арбузов до выяснения причин случившегося. Появились кадры, на которых один из дезинфекторов опрыскивает жидкостью стеллаж с фруктами. Однако представитель сети сообщил, что концентрация вещества «там такая, что в самих фруктах и овощах намного больше бактерий, чем в препаратах».