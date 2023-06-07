Вода из частично разрушенной Каховской гидроэлектростанции продолжает затапливать ближайшие населенные пункты. В Новой Каховке и некоторых поселках уровень снизился на полметра, однако другие деревни все еще находятся под угрозой подтопления. Неконтролируемые сбросы воды могут продлиться еще несколько дней. Действительно ли разрушение ГЭС станет причиной обмеления водохранилища и почему некоторые источники вчера «хайпанули» на этой теме — в материале «360».

Уровень воды в Новокаховском округе снизился на 32 сантиметра. Подъем воды в ряде районов по прогнозу продлится от трех до 10 суток после ЧС на ГЭС, отметил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным экстренных служб, на утро 7 июня около трех тысяч домов оказались подтоплены. Почти полторы тысячи жителей эвакуировали.

Корреспондент ТАСС со ссылкой на источники предположил, что пропавшие без вести жители могли, не предупредив никого, эвакуироваться самостоятельно, и их жизни ничего не угрожает.

Уровень воды начал падать еще в ночь на 7 июня, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, отметка после разрушения ГЭС снизилась более чем на полметра от пикового показателя.

Недавно стало известно о первых пропавших без вести людях, которых, возможно, унесло сильным течением после подрыва плотины.

В районе Новой Каховки продолжается неконтролируемый сброс воды. Многие населенные пункты около Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуировали из-за угрозы подтопления жилых домов .

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Илья Рыбальченко, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области

Информировали, ничего не понимая

Вчера, 6 июня, весь день был наполнен хайпом на эту тему. Многие источники демонстрировали откровенное непонимание и критическое незнание об устройстве гидроэлектростанции, когда речь шла о Каховской ГЭС.

Также затронули тему Запорожской атомной электростанции, мало понимая ее функционал. Чего только вчера не говорили.

РИА «Новости»

Каховская ГЭС — самая последняя и нижняя из шести гидроэлектростанций. У нее сверху еще пять станций и плотин, включая всем известный ДнепроГЭС.

Соответственно какого-то серьезного электро-технического значения эта станция не имеет вообще.

Основная задача Каховской ГЭС — регулировка потоков воды.

Значение Каховской ГЭС в системе снабжения

Электроэнергию, которую вырабатывала станция, использовали для компенсации дневных колебаний. Нагрузка на генерацию в течение дня принципиально разная: ночное и дневное потребления в разы отличаются.

Сейчас мы говорим об очень большой плотине, состоящей из блоков. С годами они «слились» как монолит. Все это строилось в Советском Союзе и было рассчитано на прямые удары самолетов или метеоритов. С самой плотиной ничего не произошло от слова «совсем».

Над плотиной была надстройка, часть этой надстройки и была Каховская ГЭС. Грубо говоря, это машинный блок, через который проходит вода и крутит электрические генераторы, вырабатывающие ток. Это очень незначительная часть огромной плотины.

РИА «Новости»

Когда начался хайп, мол, и плотины разрушили, и гидроэлектростанции устранили, люди не понимали, что это принципиально разные вещи. Спешу обрадовать: плотина в полном порядке, ее не разрушили.

Повредили ее верхнюю надстройку, и, соответственно, вода сейчас дойдет до уровня основной плотины, но в какой-то момент остановится и вернется к своему прежнему потоку. То, что утекло внизу, благополучно разберет водо-речная система.

Угрожает ли ЧП на Каховской ГЭС экологической обстановке?

Вчера было много глупостей по этому поводу. Мне позвонили и спросили: «Не может ли эта вода как-то испортить Черное море?» Хихикая, я ответил, что вода, которая и так впадает в это море, вряд ли принесет ему какой-то вред.

Другие интересовались, не представляет ли наводнение угрозу экологической обстановке. Природа умеет адаптироваться к тому, что произошло. Поверьте мне, через два-три дня там снова будет все замечательно в плане экологии.

Фото: Telelgram-канал городской администрации Новой Каховки / Telegram

Важные новости на втором плане

Сама платформа этой плотины цела. Но что правильно не оценили некоторые источники, которые захотели хайпа? Они не посмотрели и не сопоставили эту ситуацию с новостями, шедшими вторичным потоком. Украина критично повышала уровень воды.

Сотрудники и другие службы на Каховской ГЭС были вынуждены сбрасывать воду, которую украинцы щедро нам доливали. Возникает вопрос: они думали, что мы этого не заметим или не будем готовиться?

В случае частичного разрушения ГЭС туда бы устремился мощный поток воды. По возможным планам вода самостоятельно закончила бы начатое, полностью разрушив станцию.

Для любого специалиста в этой области все слова о том, что Россия сама подорвала ГЭС, вызывают смех. Зачем тогда Украина последние две недели интенсивно готовилась, заполняя резервуар между Каховской ГЭС и ведущей плотиной?

Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС / РИА «Новости»

Обмелеют ли охлаждающие пруды Запорожской АЭС?

Почему-то многие думают, что Запорожская АЭС охлаждается речной водой. Это, конечно, самое веселое из вчерашних неграмотностей. Не стоит доверять каким-то каналам в соцсетях с недостоверными источниками.

Атомная электростанция по своей сути не отличается от тепловой, которая работает на угле или на газе.

Отличие АЭС от тепловой станции только в том, что энергия, которая крутит генератор, создается не горением газа, а ядерным топливом. Для многих самым большим удивлением станет информация об объемах этого топлива. Например, для крупного атомного ледокола объем топлива может поместиться в обычный дипломат.

РИА «Новости»

При каждой АЭС есть система охлаждающих прудов — водная система, которая по трубам проходит через все конструкции, контролируя температуру нагрева. Исторически эти резервуары наполнили когда-то из реки. Но такую естественную подачу воды давно заменили на искусственную.

Чтобы эти пруды вдруг моментально испарились, нужен прямой удар марсиан из космоса.

Другого способа создать технологическую катастрофу на Запорожской АЭС нет.