07 июня 2023, 17:35
Ценный ресурс. Грозит ли водохранилищу Каховской ГЭС полное обмеление?
Эксперт ОНФ Экология Рыбальченко: фатальных угроз из-за разрушения Каховской ГЭС не будет
Вода из частично разрушенной Каховской гидроэлектростанции продолжает затапливать ближайшие населенные пункты. В Новой Каховке и некоторых поселках уровень снизился на полметра, однако другие деревни все еще находятся под угрозой подтопления. Неконтролируемые сбросы воды могут продлиться еще несколько дней. Действительно ли разрушение ГЭС станет причиной обмеления водохранилища и почему некоторые источники вчера «хайпанули» на этой теме — в материале «360».
Неконтролируемые мощные потоки воды
В районе Новой Каховки продолжается неконтролируемый сброс воды. Многие населенные пункты около Каховской ГЭС в Херсонской области эвакуировали из-за угрозы подтопления жилых домов.
Недавно стало известно о первых пропавших без вести людях, которых, возможно, унесло сильным течением после подрыва плотины.
Уровень воды начал падать еще в ночь на 7 июня, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, отметка после разрушения ГЭС снизилась более чем на полметра от пикового показателя.
Корреспондент ТАСС со ссылкой на источники предположил, что пропавшие без вести жители могли, не предупредив никого, эвакуироваться самостоятельно, и их жизни ничего не угрожает.
По данным экстренных служб, на утро 7 июня около трех тысяч домов оказались подтоплены. Почти полторы тысячи жителей эвакуировали.
Уровень воды в Новокаховском округе снизился на 32 сантиметра. Подъем воды в ряде районов по прогнозу продлится от трех до 10 суток после ЧС на ГЭС, отметил ТАСС со ссылкой на источник.
Далее — прямая речь собеседника «360».
Илья Рыбальченко, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области
Информировали, ничего не понимая
Вчера, 6 июня, весь день был наполнен хайпом на эту тему. Многие источники демонстрировали откровенное непонимание и критическое незнание об устройстве гидроэлектростанции, когда речь шла о Каховской ГЭС.
Также затронули тему Запорожской атомной электростанции, мало понимая ее функционал. Чего только вчера не говорили.
Каховская ГЭС — самая последняя и нижняя из шести гидроэлектростанций. У нее сверху еще пять станций и плотин, включая всем известный ДнепроГЭС.
Соответственно какого-то серьезного электро-технического значения эта станция не имеет вообще.
Основная задача Каховской ГЭС — регулировка потоков воды.
Значение Каховской ГЭС в системе снабжения
Электроэнергию, которую вырабатывала станция, использовали для компенсации дневных колебаний. Нагрузка на генерацию в течение дня принципиально разная: ночное и дневное потребления в разы отличаются.
Сейчас мы говорим об очень большой плотине, состоящей из блоков. С годами они «слились» как монолит. Все это строилось в Советском Союзе и было рассчитано на прямые удары самолетов или метеоритов. С самой плотиной ничего не произошло от слова «совсем».
Над плотиной была надстройка, часть этой надстройки и была Каховская ГЭС. Грубо говоря, это машинный блок, через который проходит вода и крутит электрические генераторы, вырабатывающие ток. Это очень незначительная часть огромной плотины.
Когда начался хайп, мол, и плотины разрушили, и гидроэлектростанции устранили, люди не понимали, что это принципиально разные вещи. Спешу обрадовать: плотина в полном порядке, ее не разрушили.
Повредили ее верхнюю надстройку, и, соответственно, вода сейчас дойдет до уровня основной плотины, но в какой-то момент остановится и вернется к своему прежнему потоку. То, что утекло внизу, благополучно разберет водо-речная система.
Угрожает ли ЧП на Каховской ГЭС экологической обстановке?
Вчера было много глупостей по этому поводу. Мне позвонили и спросили: «Не может ли эта вода как-то испортить Черное море?» Хихикая, я ответил, что вода, которая и так впадает в это море, вряд ли принесет ему какой-то вред.
Другие интересовались, не представляет ли наводнение угрозу экологической обстановке. Природа умеет адаптироваться к тому, что произошло. Поверьте мне, через два-три дня там снова будет все замечательно в плане экологии.
Важные новости на втором плане
Сама платформа этой плотины цела. Но что правильно не оценили некоторые источники, которые захотели хайпа? Они не посмотрели и не сопоставили эту ситуацию с новостями, шедшими вторичным потоком. Украина критично повышала уровень воды.
Сотрудники и другие службы на Каховской ГЭС были вынуждены сбрасывать воду, которую украинцы щедро нам доливали. Возникает вопрос: они думали, что мы этого не заметим или не будем готовиться?
В случае частичного разрушения ГЭС туда бы устремился мощный поток воды. По возможным планам вода самостоятельно закончила бы начатое, полностью разрушив станцию.
Для любого специалиста в этой области все слова о том, что Россия сама подорвала ГЭС, вызывают смех. Зачем тогда Украина последние две недели интенсивно готовилась, заполняя резервуар между Каховской ГЭС и ведущей плотиной?
Обмелеют ли охлаждающие пруды Запорожской АЭС?
Почему-то многие думают, что Запорожская АЭС охлаждается речной водой. Это, конечно, самое веселое из вчерашних неграмотностей. Не стоит доверять каким-то каналам в соцсетях с недостоверными источниками.
Атомная электростанция по своей сути не отличается от тепловой, которая работает на угле или на газе.
Отличие АЭС от тепловой станции только в том, что энергия, которая крутит генератор, создается не горением газа, а ядерным топливом. Для многих самым большим удивлением станет информация об объемах этого топлива. Например, для крупного атомного ледокола объем топлива может поместиться в обычный дипломат.
При каждой АЭС есть система охлаждающих прудов — водная система, которая по трубам проходит через все конструкции, контролируя температуру нагрева. Исторически эти резервуары наполнили когда-то из реки. Но такую естественную подачу воды давно заменили на искусственную.
Чтобы эти пруды вдруг моментально испарились, нужен прямой удар марсиан из космоса.
Другого способа создать технологическую катастрофу на Запорожской АЭС нет.
Случаи обмеления водоемов в мире
Озеро в России
Другие внешние факторы иногда способствуют обмелению водохранилищ и ближайших к ним водоемов. С такой проблемой в 2020 году столкнулось население Геленджика. Причиной полного осушения водоема специалисты называли длительное отсутствие осадков.
В связи со сложившейся ситуацией водоснабжение на курорте осуществляли по строгому графику — полтора часа в сутки. Власти призывали жителей и гостей Геленджика расходовать ресурс экономно.
Единственный источник наполнения водохранилища водой — дождь. Осадки в основном затрагивали только береговую линию города. Озеру же нужны осадки в горной части.
Водохранилище в США
Весной прошлого года уровень воды в крупнейшем водохранилище Мид в Соединенных Штатах упал до рекордного минимума за всю историю. Резервуар высыхал все больше с каждым днем.
По данным издания ABC, десяткам миллионов людей в нескольких штатах пришлось экономить воду. Ее нехватка затронула Неваду, Калифорнию, Аризону и даже территории в соседней Мексике.
Как отмечало СМИ, водохранилище заполняется благодаря реке Колорадо по мере таяния снега в горах. В 1999 году оно было заполнено на 97%, теперь осталось только 30%.
Эксперты заявили, что наполнение водохранилища зависит от снежного покрова. Но в условиях многолетней засухи почва очень сухая. Даже если в ближайшие годы будут обильные снежные осадки, растаявший снег уйдет не в озеро, а в почву.
Для частичного восстановления водохранилища, по оценке специалистов, понадобятся постоянные снегопады как минимум четыре года подряд. Тогда будет возможность повысить уровень воды в крупнейшем резервуаре США.
Новая Каховка
Херсонская область
Каховская ГЭС
Запорожская АЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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