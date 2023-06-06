Происшествия 06 июня 2023, 14:21 Взорвали украинцы, обвинили русских. Что известно о подрыве Каховской ГЭС Что известно о ситуации на Каховской ГЭС Telegram

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Украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, сообщили местные власти. Сооружение не выдержало атаки и сейчас полностью скрылось под водой, как и Новая Каховка. Началось затопление, в округе объявили чрезвычайную ситуацию, людей эвакуируют. Между тем киевский режим и Запад обвиняют в ударе Россию.

Каховскую ГЭС атаковали 6 июня: последние новости

ВСУ ночью 6 июня атаковали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В результате удара оказались разрушены все надводные сооружения, задвижки и шандоры. Около 02:00 начался неконтролируемым сброс воды.

Поначалу сообщалось, что разрушены 11 из 28 пролетов гидроэлектростанции. Позже стало известно об уничтожении всех надводных сооружений, станция стала рушиться по каскаду. Сама дамба из гидротехнического бетона выстояла.

Уже к 08:00 вода в Каховском водохранилище поднялась до четырех метров, к 11:00 — до 10 метров, сейчас Новая Каховка полностью затоплена. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заверял, что ситуация в прибрежных районах Днепра под контролем.

Что говорят местные власти о Каховской ГЭС

Сразу после новостей об ударе по гидроэлектростанции глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев опроверг информацию о повреждении ГЭС и назвал сообщения о сбросе воды «бредом».

Однако позже чиновник признал, что атака была. Он подчеркнул, что дамба не разрушена и потребности в эвакуации населения нет. Вскоре Леонтьев снова изменил свое мнение и заявил, что около 300 домов в Днепрянах и Корсунке могут попасть в зону затопления.

Леонтьев уточнил, что в случае эвакуации вывозить будут только жителей прибрежной зоны.

В экстренных службах региона сообщили, что счет идет не на дома — подтопление грозит 80 населенным пунктам.

Вода уже зашла в дачные поселки в прибрежной зоне, Цюрупинск и Голую Пристань. Максимальный подъем — 12 метров.

Идет эвакуация людей из Корсунка, Днепряны и прилегающих территорий, Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа.

Очевидцы сообщили, что теперь «ГЭС просто нет, сравнялась в один уровень с Каховским морем». На видео с берега можно заметить небольшую конструкцию над Днепром — предположительно, это верхняя часть разрушенной дамбы.

Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС возбудил уголовное дело о теракте.

Повреждения Каховской ГЭС: есть ли опасность для Крыма и ЗАЭС

Несмотря на массированный удар, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по официальным данным, нет — его головная станция находится выше плотины. Крымские власти заверили: повреждения ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя.

«На водоснабжении города повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Позже глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил, что угрозы подтопления в Крыму нет. Тем не менее риск обмеления Северо-Крымского канала есть, работы по минимизации потерь уже ведут. Сейчас водохранилища заполнены на 80%, питьевой воды достаточно.

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что разрушения Каховской ГЭС не угрожают безопасности станции. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и остается на отметке 16,67 метра.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, утверждает, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем Запорожской АЭС серьезно снизился, так как она поступала именно из Каховской ГЭС.

Версии о том, кто разрушил Каховскую ГЭС

Специалисты полагают, что удар по станции могли нанести из украинской реактивной системы залпового огня «Ольха». Она была «создана» на базе советской РСЗО «Смерч» и используется в ВСУ с 2018 года. Стреляет 300-миллиметровым реактивным снарядом.

Глава Евросовета Шарль Мишель поспешил возложить ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры на Россию и назвал атаку «военным преступлением». На своей странице в соцсетях он признался, что шокирован, и обещал обсудить этот вопрос на июньском заседании Евросовета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о виновности российской стороны.

Соцсети

Следом за натовскими и европейскими чиновниками Россию принялась обвинять зарубежная пресса.

Так, авторы материала в крупнейшем немецком ежедневном таблоиде Bild написали, что ГЭС подорвали российские войска: «Русские взорвали огромную плотину». Потом формулировки изменили.

Американское издание The Washington Post было более осторожно и просто не стало называть причины прорыва на Каховской ГЭС, но напомнило, что «обе стороны ранее обвиняли друг друга в обстрелах сооружения».

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, так как всю ответственность несет Украина.

Судя по всему, связана эта диверсия также с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские Вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Международный комитет Красного Креста назвал произошедшее в Новой Каховке одним из самых значительных повреждений критически важной инфраструктуры с февраля 2022 года.