Происшествия 06 июня 2023, 12:42 Риски для Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС опровергли в «Росэнергоатоме» Представитель «Росэнергоатома» Карчаа: ЗАЭС не получает воду из Каховского водохранилища РИА «Новости»

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Запорожская атомная электростанция не использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Он подчеркнул, что прямой связи между бассейнами на станции и водохранилищем нет. Поэтому разрушения на Каховской ГЭС на работу ЗАЭС не повлияют.

Это заявление подтвердил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук. Он пояснил что вода в бассейнах станции не имеет контакта с окружающей средой и находится в замкнутом контуре.

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Единственное, где используется внешняя вода — это отводы накопленного тепла конечным потребителям. Наполнить систему можно как за счет Каховского водохранилища, так и через альтернативные источники.

Черничук добавил, что угроз безопасности Запорожской атомной электростанции нет. В горячем состоянии находится только один энергоблок. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился.

Об отсутствии рисков для Запорожской атомной электростанции также заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. При этом он отметил, что в резервуаре, который используют для охлаждения станции, снизился уровень воды, что может повлиять на работу дизельных генераторов.

Сброс воды из Каховского водохранилища произошел после повреждения задвижек и других частей местного гидроузла. В результате в Верхней Каховке началось затопление, а жителей прибрежных поселков начали эвакуировать.