Общество 07 июня 2023, 09:46 Уровень воды в Новой Каховке упал на полметра Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о понижении уровня воды на полметра РИА «Новости»

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Уровень воды в Новой Каховке упал на 50 сантиметров по сравнению с пиковым периодом, когда он превышал 11 метров. Об этом сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев, передал ТАСС.

«Вода на нынешний час, на 08:35, на полметра от самой высшей точки упала», — сказал Леонтьев.

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Он назвал эту тенденцию позитивной.

Утором в среду Леонтьев рассказал, что уровень воды в подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктах упал на 35 сантиметров.

Полностью затопленным оказалось село Корсунка, которое находится на левом берегу Днепра. В населенных пунктах Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери жилые дома в воде по крыши.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на вторник, 6 июня. Из-за происшествия режим ЧС введи на территории всей Херсонской области.

По данным американских СМИ, киевский режим готовился к подрыву Каховской ГЭС еще в 2022 году.