Происшествия 07 июня 2023, 08:32 Село Корсунка ушло под воду после ЧП на Каховской ГЭС Мэр Каховки Леонтьев: село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на Каховской ГЭС Фото: Telelgram-канал городской администрации Новой Каховки

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Населенный пункт Корсунка, который находится на левом берегу Днепра, полностью затоплен. Все произошло по причине неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, случившегося из-за разрушения Каховской ГЭС. Такое заявление сделала глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, написал ТАСС.

«Населенный пункт Корсунка весь под водой. Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — сказал он.

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Также Леонтьев сообщил, что за прошедший день из зон подтопления эвакуировали порядка 500 человек. С крыш домов спасатели и работники администрации сняли 17 жителей. Он отметил, что уровень воды в подтопленных населенных пунктах снизился уже на 35 сантиметров. Его слова появились в Telelgram-канале администрации города.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. После прорыва дамбы ряд населенных пунктов Херсонской области оказались в воде. Известно о подтоплении свыше 1300 жилых домов.