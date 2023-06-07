07 июня 2023, 08:32
Село Корсунка ушло под воду после ЧП на Каховской ГЭС
Мэр Каховки Леонтьев: село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на Каховской ГЭС
Населенный пункт Корсунка, который находится на левом берегу Днепра, полностью затоплен. Все произошло по причине неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, случившегося из-за разрушения Каховской ГЭС. Такое заявление сделала глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, написал ТАСС.
«Населенный пункт Корсунка весь под водой. Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — сказал он.
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Также Леонтьев сообщил, что за прошедший день из зон подтопления эвакуировали порядка 500 человек. С крыш домов спасатели и работники администрации сняли 17 жителей. Он отметил, что уровень воды в подтопленных населенных пунктах снизился уже на 35 сантиметров. Его слова появились в Telelgram-канале администрации города.
Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. После прорыва дамбы ряд населенных пунктов Херсонской области оказались в воде. Известно о подтоплении свыше 1300 жилых домов.
Херсонская область
Разрушение Каховской ГЭС
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