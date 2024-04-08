Происшествия 08 апреля 2024, 13:55 Урал вышел из берегов. Чем обернется крупный паводок в Приволжье Эколог Фролов рассказал о последствиях паводка в Оренбуржье Обстановка в Орске после прорыва дамбы / РИА «Новости»

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Оренбургская область пострадала от обильных паводков из-за разлива реки Урал и прорыва дамбы. Все выходные работники экстренных служб эвакуировали жителей населенных пунктов, попавших в зону затопления. Что известно к этому часу и какими будут последствия — в материале «360».

Как началось наводнение в Оренбуржье

Утром в пятницу, 5 апреля, в Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной стали прорыв дамбы, разлив реки Урал и масштабные паводки. Спасатели на лодках и вертолетах начали эвакуацию местных жителей.

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Наиболее пострадавшим от наводнения оказался город Орск. Губернатор региона Денис Паслер назвал ситуацию там сложной, а глава МЧС Александр Куренко — критической.

Погибли четыре местных жителя, но с паводками это не связано: в городской мэрии РИА «Новости» сообщили, что у двоих случился сердечный приступ, у одного — естественная смерть, еще один совершил суицид.

Что известно на данный момент

За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 сантиметров. От половодья в Оренбургской области пострадали 27 муниципалитетов, сообщили в правительстве региона.

Из-за чрезвычайной ситуации временно перестал работать местный нефтеперерабатывающий завод. Помимо этого, местных жителей предупредили о возможном отключении электричества.

По данным МЧС России, за последние сутки в Оренбургской области подтопило около четырех тысяч жилых домов, всего — более 10 тысяч, а также 8,7 тысячи приусадебных участков. Спасатели эвакуировали более шести тысяч человек. Для них развернули 33 пункта временного размещения.

«В Илекском районе сотрудники МЧС России и местные службы укрепляют насыпную дамбу, защищающую районный центр», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Сотрудник МЧС эвакуирует жителей затопленного из-а прорыва дамбы района Орска / РИА «Новости»

При этом представители Росгидромета предупредили, что пик паводка еще не наступил. Предполжительно, он придется на 10 апреля.

«Начиная с сегодняшнего дня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут города Оренбурга», — заявил работник службы Игорь Шумаков.

По состоянию на 09:00 8 апреля уровень воды в реке Урал составлял 872 сантиметра. В реке Сакмара вода тоже продолжает прибывать — ее уровень сравнялся с отметкой 783 сантиметра, отметили в пресс-службе регионального правительства.

В аварийно-спасательных работах задействовали 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств регионального управления МЧС.

К борьбе с паводком также привлекли военных: по информации Министерства обороны, помогают более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.

«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орска, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — добавили в оборонном ведомстве.

Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске / РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заслушал доклады по ситуации с паводками в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Глава государства поручил создать специальную комиссию, которую возглавит глава МЧС Александр Куренков.

Ситуация в соседних регионах

За последние сутки более 570 человек эвакуировали из разных населенных пунктов Курганской области из-за угрозы наводнения, они остаются в шести пунктах временного размещения, уточнили в МЧС России.

В регионе подтопило восемь жилых домов, 21 придомовую территорию и пять участков трасс. На место уже прибыли 100 специалистов и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств.

В Самарской области вода достигла более 300 жилых домов и свыше 900 приусадебных участков. Эвакуировать пришлось 62 человека, в том числе детей.

В Алтайском крае подтоплены 142 дома и 453 участка. Эвакуировали 20 местных жителей. На затопленных территориях установили водоналивные дамбы. Они появились в Михайловском районе, селе Ракиты, городе Алейске и поселке Павловске.

В Тюменской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой в этом году находятся три населенных пункта: Ишим, Абатское и Викулово. Местное МЧС прогнозирует подтопления в Ишимском районе в ближайшие сутки.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы / РИА «Новости»

Как будет развиваться ситуация с паводками

Паводки приходят и уходят, все зависит от интенсивности таяния снега, сообщил «360» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы и главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Он уточнил, что в последние 50 лет на Европейской равнине выпало большое количество снега и наблюдалось потепление. Эти два фактора привели к наводнениям не только в Оренбургской области.

В Оренбурге проблема в большей степени не из-за паводков, а из-за аварии на дамбе. Произошел не перелив воды через нее, как должно быть, а просачивание воды сквозь. То есть это не природная, а техногенная катастрофа Андрей Фролов.

По словам эколога, гидрологическая служба нужна для того, чтобы предсказывать подобные катаклизмы. В этом году прогнозировали более интенсивные паводки, однако либо предупреждения были невнятными, либо необходимые меры так и не приняли.

Так, на дамбе должны были выставить посты, которые вовремя заметили бы начало просачивания воды. Укреплять дамбу нужно было до просачивания, а не сейчас.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы / РИА «Новости»

Кажется, что катастрофы происходят случайно. На самом деле они закономерны, утверждает собеседник «360».

«Ученый Николай Александрович Морозов без компьютера в 30-е годы разработал теорию, согласно которой катастрофы — землетрясения, наводнения, аномальное количество осадков или засухи — случаются, когда три цикла воздействия на Землю совпадают. На планету воздействуют силы притяжения Луны, Солнца и центра Галактики. Если эти три воздействия совпадают в одном месте, именно там случится катаклизм», — рассказал Фролов.

С помощью этой теории можно было предсказать катаклизмы с точностью до 90%, заверил эколог. Но российские метеорологи, к сожалению, этими знаниями не пользуются.

Вода в Оренбургской области вымыла грунт вместе с песком. Он неминуемо осядет на приусадебные участки местных жителей, поэтому перед посадкой нужно будет все это расчистить, добавил Фролов.

Местным жителям придется прикладывать колоссальные усилия, чтобы восстановить хотя бы те огороды, которые были. В Египте при разливе Нила вода несла плодородную почву, а у нас — наоборот. К сожалению, ничего на такой почве не вырастет. Андрей Фролов

Кроме того, при столь масштабном разливе изменится русло реки, заявил эксперт. Последствия могут быть достаточно долгосрочными — например, придется строить дополнительные мосты.