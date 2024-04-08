Власть 08 апреля 2024, 11:39 Путин заслушал доклады по ситуации с паводками и поручил создать спецкомиссию Песков: глава МЧС и губернаторы доложили Путину о ситуации с паводками РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, а также губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По словам официального представителя Кремля, Путину доложили, как развивается ситуация с паводками и какие меры принимают, чтобы помочь людям, попавшим в зону затопления. Также президенту рассказали, что делается для эвакуации тех, кому только грозит затопление.

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«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию», — отметил Песков.

Он сообщил, что спецкомиссию возглавит Куренков. Также глава государства заслушал доклады руководителей профильных ведомств, участвующих в оказании экстренной помощи людям, добавил пресс-секретарь президента.

По данным мэрии Оренбурга, за минувшие сутки уровень воды в реке Урал в городе поднялся на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров. Опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Из-за угрозы паводков МЧС направило дополнительные силы в Курганскую область. В регион прибыли 100 сотрудников Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда.