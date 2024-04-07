Происшествия 07 апреля 2024, 12:20 Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка Нефтеперерабатывающий завод в Орске приостановил работу из-за паводка Пресс-служба ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

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Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за аномального паводка. Об сообщили в пресс-службе ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

«В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена», — передали в пресс-службе.

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За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров. Ситуация в регионе сложная, людей продолжают эвакуировать. Половодье так или иначе затронуло 27 муниципальных образований Оренбургской области, горожан предупредили об отключении электричества из-за паводка. Ранее власти сообщили, что в Орске погибли четыре человека.

Ранее появились кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу в Орске. Очевидцы рассказали, что под водой оказалась площадь Гагарина, и передвигаться по ней можно только с помощью лодок.