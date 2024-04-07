Происшествия 07 апреля 2024, 14:14 Жителей Оренбурга предупредили о пике паводка на следующей неделе Росгидромет: пик паводка в Оренбурге придется на 10 апреля РИА «Новости»

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Паводок в Оренбурге достигнет своего пика 10 апреля. Об этом предупредил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков во время заседания правительственной комиссии, сообщили «Известия».

«Начиная с сегодняшнего дня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут города Оренбурга», — сказал специалист.

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Он также заявил о скором превышении отметки опасного явления.

Всего паводок охватил 27 муниципалитетов Оренбургской области. Спасатели продолжают эвакуировать людей с опасных территорий. Общий ущерб жилью от ЧП в регионе может достичь 21 миллиарда рублей, заявил заместитель главы Минстроя Александр Ломакин.