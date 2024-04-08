Происшествия 08 апреля 2024, 09:56 Более 570 жителей Курганской области эвакуировали из-за угрозы подтопления МЧС: 8 жилых домов подтоплены в Курганской области, эвакуирован 571 человек

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Более 570 человек эвакуировали из разных населенных пунктов Курганской области из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за сложной паводкоопасной обстановкой все силы областного ведомства работают в режиме ЧС. В регион прибыли 100 человек и 31 единица техники из Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда, а также семь плавсредств.

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Из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и самого Кургана эвакуируют людей, попадающих в зону возможного затопления.

«По состоянию на 09:00 8 апреля, эвакуирован 571 человек. Из них 482 разместились у родственников», — отметили в ведомстве.

Еще 89 человек поселили в шести пунктах временного размещения. Подтоплены восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог.

В подтопленном Орске продолжается спасательная операция. В ночь на понедельник, 8 апреля, из города эвакуировали более 50 человек.