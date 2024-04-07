Происшествия 07 апреля 2024, 10:25 «Ситуация ухудшается». Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки вырос еще на 28 см Мэрия Оренбурга: за сутки уровень реки Урал у города поднялся еще на 28 см РИА «Новости»

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За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 28 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«За сутки Урал у Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров», — передали в мэрии.

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Подтоплены 1784 участка и 1347 домовладений. Спасатели эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей. Оперативные службы работают круглосуточно.

«Ситуация ухудшается», — написали в пресс-службе.

В администрации также предупредили, что из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня временно ограничат подачу электричества в Овчинном городке на нескольких улицах. Жителям Оренбургской области напомнили, что при угрозе затопления необходимо выключить все электроприборы и обесточить жилище.

«Не приближайтесь к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам», — призвали население.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по устранению последствий подтопления. Власти региона в приоритетном порядке решают вопросы, связанные с жизнью и здоровьем горожан.