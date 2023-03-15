15 марта 2023, 16:01
Американский «Жнец» ушел на дно. Упавший в Черное море дрон может быть хранителем военных тайн
Эксперт по безопасности Насонов заявил, что России надо поднять упавший беспилотник США
Дрон — боевой разведчик США, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем, — рухнул в воду из-за резкого маневрирования. Американцы отказались признавать спецоперацию России на Украине и соблюдать запреты на полеты вблизи Крыма. Результатом стала потеря БПЛА ценой в 30 миллионов долларов и ужас от мысли, что до упавшего беспилотника «доберутся русские».
Инцидент с БПЛА над Черным морем
Американский беспилотник MQ-9 с выключенным радиоответчиком заметили над Черным морем неподалеку от Крыма утром 14 марта. По тревоге были подняты российские Су-27. Они не вступали в контакт с БПЛА и не пытались его сбить, но в результате «резкого маневрирования» БПЛА потерял управление и упал в воду, уточнили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что MQ-9 нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства, который установили в целях проведения спецоперации на Украине. Пока дрон не пытались поднять со дна.
Пентагон подтвердил, что сбитый БПЛА выполнял разведывательную миссию и США предприняли меры по «предотвращению попадания обломков беспилотного летательного аппарата в чужие руки». По данным CNN, американцы сами сбили MQ-9.
Вооруженный летающий шпион
Модульный разведывательно-ударный дрон MQ-9, также известный как «Жнец», разработали в начале XXI века. Аппарат оснастили турбовинтовым двигателем, что дает ему возможность двигаться со скоростью более 400 километров в час и набирать высоту до 15 тысяч метров.
Беспилотник имеет три модификации. Если стандартная модель MQ-9 Reaper может находиться в воздухе до 24 часов, то версия Reaper ER — до 33 часов. Производитель утверждает, что увеличение крыльев с 20 до 26 метров 80 сантиметров даст БПЛА возможность находиться в воздухе до 42 часов.
«Жнецы» способны нести на себе от четырех до восьми (в зависимости от модели дрона) ракет «воздух — земля» AGM-114 Hellfire, две бомбы Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X и AIM-92 Stinger.
Такие беспилотники применяли в войнах в Ираке, Афганистане, Йемене и Ливии, а также на Сейшельских Островах против пиратов в Индийском океане. Во время этих операций дроны терпели аварии при взлете или посадке, сталкивались с другими БПЛА и просто разбивались.
Помимо Соединенных Штатов, дроны стоят на вооружении у Великобритании, Франции, Италии, Испании, Турции, Китая и Польши. Причем последняя не стала закупать БПЛА, а взяла в аренду. Тайвань тоже собирается прибрести четыре беспилотника в 2023 или 2024 году.
На сегодня произведено свыше 270 беспилотников MQ-9. Каждый из «Жнецов» стоит 30 миллионов долларов США — чуть более двух миллиардов рублей. Так что понять досаду американцев можно.
После падения дрона посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова даже вызвали на разговор в Госдепартамент.
«Российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями. И этот беспилотный аппарат, сделав резкий разворот, врезался в пространство. Аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону, которая была определена как зона специальной военной операции. По международным каналам мы предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то действиям, после чего можно было бы обвинить российских военных в каких-то непрофессиональных действиях», — сказал дипломат.
США при этом не скрывают, что российские истребители не первый раз перехватывают американские воздушные суда над Черным морем.
Невидимые для ПВО
Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов в разговоре с «360» объяснил, что Штаты не признают границы специальной военной операции, считают боевые действия незаконными и потому не учитывают ограничения на полеты.
Насонов также подтвердил слова многих экспертов о том, что некоторые беспилотники из-за их размеров и технических характеристик могут оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны.
«БПЛА имеют преимущества перед пилотируемой авиацией и могут более легко, незаметнее перемещаться в небе, запросто преодолевая любые границы», — пояснил Насонов.
Он добавил, что возможность борьбы с такими дронами, конечно, есть. Она рассчитана прежде всего на соблюдение всеми сторонами международных правил. В частности, все без исключения воздушные суда должны перемещаться в воздухе только с включенным транспондером (радиоответчиком).
США не зря боятся
Тем временем есть подтвержденные данные о том, что упавший беспилотник летел без включенного транспордера. Поэтому стоит извлечь останки дрона со дна Черного моря и проверить его.
В беспилотнике наверняка есть ценные для России программное решение по организации разведки, некие частотные характеристики и ряд других решений, который было бы интересно узнать и использовать российским специалистам.
Роман Насонов
По мнению собеседника «360», американцы не без оснований боятся, что MQ-9 может попасть в чужие руки. Если вскрыть программное обеспечение, то маршрут, заданный БПЛА, подтвердит, что дрон имел боевую разведывательную задачу, а не отслеживание перемещения кильки в Черном море.
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