Происшествия 15 марта 2023, 16:01 Американский «Жнец» ушел на дно. Упавший в Черное море дрон может быть хранителем военных тайн Эксперт по безопасности Насонов заявил, что России надо поднять упавший беспилотник США Викимедиа

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Дрон — боевой разведчик США, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем, — рухнул в воду из-за резкого маневрирования. Американцы отказались признавать спецоперацию России на Украине и соблюдать запреты на полеты вблизи Крыма. Результатом стала потеря БПЛА ценой в 30 миллионов долларов и ужас от мысли, что до упавшего беспилотника «доберутся русские».

Инцидент с БПЛА над Черным морем

Американский беспилотник MQ-9 с выключенным радиоответчиком заметили над Черным морем неподалеку от Крыма утром 14 марта. По тревоге были подняты российские Су-27. Они не вступали в контакт с БПЛА и не пытались его сбить, но в результате «резкого маневрирования» БПЛА потерял управление и упал в воду, уточнили в Минобороны России.

MQ-9 Reaper во время боевого вылета, Афганистан, 2008 год / Википедия

В ведомстве подчеркнули, что MQ-9 нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства, который установили в целях проведения спецоперации на Украине. Пока дрон не пытались поднять со дна.

Пентагон подтвердил, что сбитый БПЛА выполнял разведывательную миссию и США предприняли меры по «предотвращению попадания обломков беспилотного летательного аппарата в чужие руки». По данным CNN, американцы сами сбили MQ-9.

Вооруженный летающий шпион

Модульный разведывательно-ударный дрон MQ-9, также известный как «Жнец», разработали в начале XXI века. Аппарат оснастили турбовинтовым двигателем, что дает ему возможность двигаться со скоростью более 400 километров в час и набирать высоту до 15 тысяч метров.

Беспилотник имеет три модификации. Если стандартная модель MQ-9 Reaper может находиться в воздухе до 24 часов, то версия Reaper ER — до 33 часов. Производитель утверждает, что увеличение крыльев с 20 до 26 метров 80 сантиметров даст БПЛА возможность находиться в воздухе до 42 часов.

«Жнецы» способны нести на себе от четырех до восьми (в зависимости от модели дрона) ракет «воздух — земля» AGM-114 Hellfire, две бомбы Mark 82 c лазерным или GPS-наведением, ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9X и AIM-92 Stinger.

Такие беспилотники применяли в войнах в Ираке, Афганистане, Йемене и Ливии, а также на Сейшельских Островах против пиратов в Индийском океане. Во время этих операций дроны терпели аварии при взлете или посадке, сталкивались с другими БПЛА и просто разбивались.

Телеканал «360»

Помимо Соединенных Штатов, дроны стоят на вооружении у Великобритании, Франции, Италии, Испании, Турции, Китая и Польши. Причем последняя не стала закупать БПЛА, а взяла в аренду. Тайвань тоже собирается прибрести четыре беспилотника в 2023 или 2024 году.

На сегодня произведено свыше 270 беспилотников MQ-9. Каждый из «Жнецов» стоит 30 миллионов долларов США — чуть более двух миллиардов рублей. Так что понять досаду американцев можно.

После падения дрона посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова даже вызвали на разговор в Госдепартамент.

«Российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями. И этот беспилотный аппарат, сделав резкий разворот, врезался в пространство. Аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону, которая была определена как зона специальной военной операции. По международным каналам мы предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то действиям, после чего можно было бы обвинить российских военных в каких-то непрофессиональных действиях», — сказал дипломат.

США при этом не скрывают, что российские истребители не первый раз перехватывают американские воздушные суда над Черным морем.

Британский MQ-9, воевавший в Афганистане в 2009 году / Викимедиа

Невидимые для ПВО

Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов в разговоре с «360» объяснил, что Штаты не признают границы специальной военной операции, считают боевые действия незаконными и потому не учитывают ограничения на полеты.

Насонов также подтвердил слова многих экспертов о том, что некоторые беспилотники из-за их размеров и технических характеристик могут оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны.

«БПЛА имеют преимущества перед пилотируемой авиацией и могут более легко, незаметнее перемещаться в небе, запросто преодолевая любые границы», — пояснил Насонов.

Он добавил, что возможность борьбы с такими дронами, конечно, есть. Она рассчитана прежде всего на соблюдение всеми сторонами международных правил. В частности, все без исключения воздушные суда должны перемещаться в воздухе только с включенным транспондером (радиоответчиком).

MQ-9 на авиабазе в штате Невада, США, 2007 год / Викимедиа

США не зря боятся

Тем временем есть подтвержденные данные о том, что упавший беспилотник летел без включенного транспордера. Поэтому стоит извлечь останки дрона со дна Черного моря и проверить его.

В беспилотнике наверняка есть ценные для России программное решение по организации разведки, некие частотные характеристики и ряд других решений, который было бы интересно узнать и использовать российским специалистам. Роман Насонов

По мнению собеседника «360», американцы не без оснований боятся, что MQ-9 может попасть в чужие руки. Если вскрыть программное обеспечение, то маршрут, заданный БПЛА, подтвердит, что дрон имел боевую разведывательную задачу, а не отслеживание перемещения кильки в Черном море.