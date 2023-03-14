Мир 14 марта 2023, 22:32 Пентагон подтвердил, что упавший в Черное море дрон был разведывательным Пентагон: упавший в Черное море дрон выполнял разведывательную миссию РИА «Новости»

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Минобороны США прокомментировало ситуацию со своим беспилотником, замеченным над Черным морем. Пентагон подтвердил, что дрон выполнял разведывательную миссию, заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Райдер сообщил, что представители американского министерства уже общались с российскими властями по поводу случившегося.

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«Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность по поводу этого инцидента непосредственно российскому правительству. <…> Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сообщил представитель Пентагона.

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Журналисты попросили уточнить, нес ли БПЛА оружие, на что Райдер заявил, что не будет «вдаваться в специфику» дрона. При этом он добавил, что MQ-9 имеет возможность нести оружие.

Европейское командование ВС США 14 марта заявило, что российский самолет Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Черным морем, после чего дрон упал в международные воды.

Российское Минобороны в своем комментарии уточнило, что истребитель не применял бортовое оружие и не вступал в контакт с беспилотником. Дрон перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.