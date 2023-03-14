Мир 14 марта 2023, 22:47 Россия не поднимала обломки американского беспилотника — Пентагон Пентагон полагает, что Россия пока не подняла обломки американского беспилотника freepik

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Соединенные Штаты полагают, что Россия пока не поднимала обломки американского беспилотника из акватории Черного моря. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его процитировал ТАСС.

Представитель американского оборонного ведомства не уточнил, планируют ли Штаты пытаться поднять из Черного моря обломки своего летательного аппарата MQ-9.

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«Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат. Но, опять же, что касается наших попыток поднять его, сейчас не располагаю новой информацией», — ответил он на вопрос журналиста в ходе брифинга.

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Райдер предложил обратиться к Военно-морским силам США для получения информации и уточнить у них, какими средствами они располагают в этом регионе.

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 задел винт американского дрона MQ-9 над Черным морем. Об этом сообщили ВС США. В Минобороны России сообщили, что летящий беспилотник Соединенных Штатов в направлении государственной границы зафиксировали средства контроля ВКС. Американский БПЛА летел с выключенными транспондерами, нарушая границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. После подъема в небо истребителей MQ-9 перешел в неуправляемый полет. Потеряв высоту, он упал в море.