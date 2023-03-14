Мир 14 марта 2023, 21:24 Посла России в США вызвали в Госдеп США вызвали посла России Антонова в связи с инцидентом с беспилотником над Черным морем РИА «Новости»

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Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Госдепартамент в связи с инцидентом с беспилотником, который произошел над Черным морем. Об этом сообщили в американском дипведомстве.

Российский истребитель Су-27 задел винт принадлежащего США дрона MQ-9 в небе над Черным морем. По данным ВС США, утром 14 марта один из двух Су-27 России поразил пропеллер беспилотника. Дрон упал в международные воды Черного моря.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американскому лидеру Джо Байдену уже предоставили информацию о перехвате российским истребителем MQ-9.

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Также сообщалось, что власти США намерены выразить российской стороне обеспокоенность по дипломатическим каналам по поводу перехвата БПЛА.

Штаты утверждают, что истребители России уже не первый раз перехватывают американские воздушные суда над Черным морем. Последний случай Кирби назвал заслуживающим внимания, поскольку ситуация является небезопасной для страны.