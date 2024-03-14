Эксклюзив 14 марта 2024, 17:30 За 35 — молодой опять. Зачем повышать возраст молодежи Депутат Бессараб: в будущем возраст молодежи могут повысить до 38-40 лет Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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В 2020 году возраст молодежи в России повысили до 35 лет. Спустя четыре года его вновь могут увеличить — как минимум до 38 лет, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, это важное решение в том числе с практической точки зрения — для получения мер поддержки и льготных программ, предусмотренных для молодых россиян. С какой целью государство постепенно сдвигает возрастные границы, «360» рассказали депутат и социальный психолог.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Депутат Госдумы Светлана Бессараб: больше возможностей молодым специалистам Прежде всего повышение возраста молодежи — это, конечно, вопрос трудовых гарантий. Сегодня молодому специалисту, ищущему работу, государство во многом помогает, в частности, квотирует рабочие места, предоставляет возможность получить самую высокую заработную плату. Кроме того, многие регионы, которые работают по программе «Земский доктор» и «Земский учитель», повысили возраст молодого специалиста до 40-45 лет. То есть максимально улучшили условия для работы. Думаю, ВЦИОМ прав хотя бы в том плане, что в России сегодня растет продолжительность жизни и, соответственно, увеличивается время, когда люди работоспособны и молоды. Не удивлюсь, если со временем утвердят возраст молодежи на уровне 38-40 лет.

2 Социальный психолог Алексей Рощин: повышение возраста молодежи парадоксально У демографов давно есть представления об увеличении возраста молодежи. В советское время, как я помню, молодежью считали россиян до 28 лет. Постепенно в нашей социальной реальности возраст повышали, планку постепенно сдвигали. Но с точки зрения широких народных масс обычные люди и демографы с социальными работниками совершенно иначе представляют, что такое эта самая молодость. В их понимании существует большой разрыв. Естественно, в обществе все привыкли думать, что молодежь гораздо моложе. Извините за каламбур. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik В последнее время в мире постоянно сдвигают возрастные границы. Доходит вплоть до того, что некоторые полагают, будто детство заканчивается только в 20-21 год. Представляете, человек в 20 лет — ребенок. И если учитывать эти рамки, то юность заходит далеко за 30 лет. Теперь возраст молодежи решили повысить до 38 лет. К слову, в Средневековье мужчину в этом возрасте уже считали стариком. Это, конечно, немного парадоксально. Понятно, что государство предпринимает такие действия не с точки зрения психологии и биологии человека, а изменяет возраст из соображений экономики. Сейчас российские экономисты стремятся, чтобы различные программы социальной поддержки работали эффективнее.