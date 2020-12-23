Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи в России

Теперь к молодежи причисляются граждане до 35 лет включительно. Ранее эта возрастная категория ограничивалась 30-ю годами. В проекте речь идет о понятиях «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения», пишет «ФедералПресс».

«Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — отмечается в сообщении.

Накануне трудоустройство молодых жителей России предложили гарантировать на законодательном уровне.