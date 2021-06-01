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    01 июня 2021, 12:29

    Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет

    Наза Салех Захи

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением считать детским возраст до 30 лет. Также он предложил и другие возрастные разграничения.

    Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет

    «Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — сказал он в обращении к депутатам на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей. Его процитировал ТАСС.

    Политик предложил считать средним поколением людей от 35 лет и подчеркнул, что им нужно работать и на них «вся надежда». Старшее поколение, по его мнению, это люди старше 70 лет.

    Государственная дума в декабре прошлого года приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

    В конце мая Владимир Жириновский выступил с весьма смелой идеей. Он заявил, что нужно в поездах нужно отказаться от вагонов-ресторанов. Вместо них лучше сделать вагоны-бани. По его мнению, тогда поездка "вообще была только в радость».