Жириновский предложил продлить возраст детства до 30 лет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением считать детским возраст до 30 лет. Также он предложил и другие возрастные разграничения.

«Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», — сказал он в обращении к депутатам на пленарном заседании Госдумы в Международный день защиты детей. Его процитировал ТАСС.

Политик предложил считать средним поколением людей от 35 лет и подчеркнул, что им нужно работать и на них «вся надежда». Старшее поколение, по его мнению, это люди старше 70 лет.

Государственная дума в декабре прошлого года приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.

В конце мая Владимир Жириновский выступил с весьма смелой идеей. Он заявил, что нужно в поездах нужно отказаться от вагонов-ресторанов. Вместо них лучше сделать вагоны-бани. По его мнению, тогда поездка "вообще была только в радость».