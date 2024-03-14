Общество 14 марта 2024, 11:53 Социолог Козырев: повышение возраста молодежи до 38 лет позволит расширить льготы

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В России предложили повысить возраст молодежи как минимум до 38 лет. Такие меры позволили бы расширить льготы на более широкий круг людей, сообщил доктор социологических наук, профессор Геннадий Козырев в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, сейчас молодым семьям полагаются разнообразные скидки на приобретение жилья и определенные льготы при переселении.

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«И если распространить их на более широкий круг людей, это могло бы сподвигнуть их на создание семей и рождение детей», — заявил Козырев.