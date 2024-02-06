Подмосковье 06 февраля 2024, 11:36 Почти 240 новых врачей и фельдшеров привлекут в села Подмосковья в этом году Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Прием заявок на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начался в Подмосковье. Специалисты, которые устроятся на работу в отдаленные села и деревни Московской области, получат денежные выплаты.

«Земские врачи» получают единовременную денежную выплату до 1,5 миллиона рублей, а «земские фельдшеры» — до 750 тысяч рублей, в зависимости от удаленности территории.

Реклама

«В этом году планируем привлечь на отдаленные территории 239 докторов и фельдшеров. С 2012 года благодаря программе в деревни и села трудоустроились более 2,3 тысячи врачей и фельдшеров», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Актуальный перечень востребованных должностей размещен на сайте Минздрава МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».