Общество 15 марта 2023, 00:15 Важно, где твое сердце. Самые известные зарубежные звезды с российским паспортом Получившие российское гражданство зарубежные звезды признались в любви к России РИА «Новости»

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Американский актер Стивен Сигал признался, что рос в окружении русской культуры и с детства проникся любовью к России. Получивший еще в 2016 году российское гражданство артист назвал себя на 100% русофилом. И он далеко не единственный обладатель российского паспорта: «360» вспомнил, кто из зарубежных знаменитостей сделал выбор в пользу нашей страны.

1 Стивен Сигал

Стивен Сигал получил паспорт россиянина еще в ноябре 2016 года. Указ о его приеме в российское гражданство подписал президент страны Владимир Путин.

На пресс-конференции конгресса Международного движения русофилов 14 марта Сигал заявил, что русская культура окружала его с детства.

РИА «Новости»

Отец актера был русским, а мать сильно увлекалась культурой России. Поэтому, как заметил Сигал, фактически он вырос в русской семье и с детства впитал любовь к этой стране.

«Я могу сказать, что я на 100% русофил и на 1 000 000% русский», — заявил Сигал.

2 Джефф Монсон

В 2018 году гражданином России стал боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон. Паспорт гражданина России спортсмен получил из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Одинцове 12 июня.

Монсон тогда уже жил в Красногорске и намеревался уйти в политику. В Россию спортсмен приехал с желанием сделать что-то хорошее для детей. В сентябре 2018 года он вступил в должность депутата совета Красногорского городского округа Московской области.

РИА «Новости»

Говоря о своей любви к России, Монсон заявлял в разговоре с «360», что ее вызвали живущие здесь люди.

Не земля, не красота озер, а люди: искренность, любовь, которую я почувствовал, — это заставило меня полюбить Россию. Важно не где ты родился, а где тебе нужно быть, где твое сердце, где ты находишь себя. И я чувствую себя как дома, люди дали мне это почувствовать. Думаю, Россия меня выбрала так же, как я выбрал ее. Джефф Монсон. боец смешанных единоборств (ММА).

3 Наталия Орейро

Еще одной гражданкой России стала латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро. Вместе с сыном в октябре 2021 года она получила российский паспорт. Однако о своем желании стать россиянкой звезда сериала «Дикий ангел» заявила еще в 2019 году.

Наталия Орейро и до этого много раз была в России и даже записала официальную песню для ЧМ-2018 по футболу.

Говоря о России, артистка признавалась, что ощущала духовную связь с русской культурой.

«Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России — очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости», — приводила «Газета.ru» ее слова.

После того, как артистка впервые прилетела в Россию по русскому паспорту, она рассказала kp.ru о том, что ее душа «стала еще более русской».

«Когда самолет сел, я почувствовала невероятные эмоции. Смотрела в иллюминатор и почувствовала себя частью этого пейзажа! Моя душа стала еще более русской», — заявляла тогда Орейро.

4 Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году. А в 2018-м прописался в Новосибирске.

Через несколько лет после получения российского гражданства — в 2020 году — он перешел в православную веру. Депардье крестился в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа.

РИА «Новости»

Актер тогда заявлял, что решение о смене веры принял после общения с православными священниками. Своим духовным наставником Депардье назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В 2022 году Депардье выступил с критикой СВО, после чего лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить его гражданства России.

В феврале 2023-го французский актер заявил, что продолжает считать себя русским. Он пояснил, что его отношение к России не изменилось в контексте проведения спецоперации.

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», — заявил Депардье.