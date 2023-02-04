04 февраля 2023, 15:21
Депардье заявил, что продолжает считать себя русским
Депардье: я все еще считаю себя русским и люблю русскую культуру
Получивший российское гражданство знаменитый французский актер Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine.
Актер пояснил, что его отношение к России никак не изменилось в контексте проведения спецоперации. По его словам, он любит страну за культурное наследие.
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«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», — сказал он.
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Депардье отметил, что старается не обсуждать тему спецоперации, потому что по этому поводу мало кто может сказать что-то действительно разумное. Он добавил, что нельзя смешивать политику и актерское мастерство.
В 2022 году Депардье выступил против СВО и пообещал, что направит доходы от трех своих концертов в пользу жителей Украины. Он также закрыл свой продюсерский центр в России. Друг артиста Арно Фрилли тогда заявил, что закрытие связано с паузой в проектах.
Россия
Франция
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