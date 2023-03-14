Знаменитости 14 марта 2023, 15:03 Стивен Сигал оценил себя русским на миллион процентов Актер Стивен Сигал оценил себя в качестве русофила и на миллион процентов русским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский актер Стивен Сигал заявил, что его с детства окружала русская культура и он вырос с любовью к России. Поэтому артист считает себя русофилом на 100% и на миллион процентов русским. Такое заявление он сделал на пресс-конференции конгресса Международного движения русофилов.

В своем заявлении актер подчеркнул, что его отец был русским, а мать сильно увлекалась культурой России, поэтому фактически он вырос в русской семье и с детства впитал любовь к этой стране.

Реклама

«Я могу сказать, что я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — привел слова Сигала ТАСС.

Реклама

Актер добавил, что сейчас усиленно учит русский язык, несмотря на всю его сложность. Он подчеркнул, что это отнимает много времени, но Сигал намерен полностью овладеть русской речью.

Конгресс Международного движения русофилов открылся в Москве во вторник, 14 марта. К участникам заседания обратился министр иностранных дел Сергей Лавров.

В ходе своего выступления он заявил, что Россия, в отличие от стран Запада, никогда не относилась к другим государствам свысока и не строила козней. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что мания к величию привела Запад к окончательной потере доминирующего места в современном мире.