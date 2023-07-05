Общество 05 июля 2023, 19:03 Свобода слова по-шведски. Социопаты жгут священные книги, но обвиняют Россию Аналитик Станкевич заявил, что шведам пора менять законодательство Pixabay

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Шведские власти готовы выдать разрешение на публичное сожжение любых религиозных книг, хотя недавнее уничтожение Корана уже «создало стратегическую проблему» для вхождения страны в НАТО. Однако поменять законы и обуздать своих социопатов скандинавы не намерены. Вместо этого они просто снова обвинили Россию.

Шведы сожгут Коран, Тору и Библию

Полиция Швеции получила три заявки на неординарные публичные акции. Первое прошение подала 50-летняя женщина, которая пожелала «как можно скорее» сжечь Коран возле мечети в Стокгольме, сообщила местная общественная телекомпания SVT.

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Помимо этого, 30-летний швед пожелал 15 июля сжечь в столице перед посольством Израиля Тору и Библию. А на юге страны, в Хельсингборге, неизвестный заявитель собирается 12 июля в центре города предать огню неуточненные «религиозные тексты».

Представитель полиции объяснил, что каждую заявку проверяют индивидуально. Однако при соблюдении всех необходимых правил эти акции, скорее всего, разрешат, так как они «не направлены против какой-либо конкретной религии» и представляют собой «часть свободы слова и дискуссий».

Привычка жечь книги

Коран в Швеции сжигали несколько раз и всегда с разрешения местных властей. Первым «отличился» уличный художник Дан Парк сотоварищи в 2020 году. В январе этого года ультраправый шведский политик Расмус Палудан демонстративно сжег Коран перед посольством Турции.

Последний раз Коран подожгли 27 июня, в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, возле городской мечети шведской столицы. Прежде чем разжечь огонь, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момикав бросил в священную книгу мусульман сало.

Однако далеко не все в Швеции считают нормальной практику сжигания священных религиозных книг. Так, шведский МИД выступил с заявлением, что подобные акции похожи на «исламофобские действия», и напомнил: они уже замедлили вступление страны в НАТО.

Бывший премьер-министр Карл Бильдт написал в соцсети, что «неразумно недооценивать серьезность ситуации, которая может возникнуть, если так будет продолжаться». А посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман признался, что шокирован и напуган «актом ненависти, который необходимо остановить».

Реакция России

МИД России назвал потакание властей Швеции провокационным актом исламофобии, который прикрывают рассуждениями о свободе слова и демократии.

«Грош цена такой „демократии“, если на деле она ведет к произволу и вседозволенности», — заявили в министерстве.

Госдума также единогласно осудила Стокгольм. Президент Владимир Путин, комментируя сожжение Корана, вспомнил о победах Петра Первого над шведами и отметил, что им явно не хватает русского царя-реформатора.

После этого шведские журналисты всерьез принялись утверждать, что сожжение Корана выгодно… именно России! Дескать, это дало ей право на весь мир и по делу усовестить Стокгольм. Может, даже россияне все и устроили, но это не точно.

Выгодная нейтральность

Социальный психолог Александр Кичаев в разговоре с «360» отметил, что на публичное сжигание священных книг чаще всего идут социопаты с демонстративным типом личности. Они хотят не просто что-то решить, но и получить одобрение своих действий.

У таких людей есть свои приверженцы, группа поддержки. Поджигатели таким образом демонстрируют себя, желая пропиариться, получить общественный резонанс. Они ощущают себя мессиями. Но чаще всего страдают психическими отклонениями. Александр Кичаев

По словам Кичаева, шведское общество давно выбрало нейтральное отношение ко всему, предпочитая находиться «над схваткой». Потому, видимо, они согласны разрешать все, что не несет прямой угрозы жизни окружающим.

«На самом деле, это не нейтральность, а такой космополитизм. Потому что там, где их интересы затрагиваются, шведы тут же выбирают выгодную строну. Это хорошо видно по отношениям с Украиной. Как в старой репризе: „Здесь играем, здесь не играем“», — уточнил психолог.

Шведам пора менять законы

Независимый аналитик Сергей Станкевич подчеркнул, что именно в Швеции проблема со сжиганием священных книг приобрела очень острый характер. И это становится прецедентом для всего мира.

В светском шведском законодательстве свобода самовыражения не только словами, но и какими-то публичными действиями безгранична, доведена до абсурда. Пока вы сами своими действиями не призываете уничтожить представителей какой-то религиозный конфессии, можете делать все что угодно. Сергей Станкевич

По мнению Станкевича, происходит аберрация: свобода превращается в свою противоположность. Шведам давно пора поменять законодательство, но пока они этого делать не собираются.

«Именно в связи с тем, что такие акции у них проходят, появляются новые и новые последователи. Они сжигают священные книги публично, да еще напротив соответствующего храма. Действия такого рода недопустимы, провокационны и плохо кончатся для шведов», — выразил уверенность политолог.

Подобные сжигания практически неизбежно вызовут встречную волну каких-то насильственных актов со стороны экзальтированных представителей ислама и других религиозных направлений, допустил собеседник «360». Не предвидеть это невозможно.

«Единственный разумный выход — инициировать изменения в законодательстве и введение запрета на публичное уничтожение религиозных символов и надругательства над ними. Такого рода запреты есть в подавляющем большинстве», — подытожил Станкевич.