Эксклюзив 29 июня 2023, 12:27 Госдума единогласно приняла постановление об осуждении властей Швеции, разрешивших сожжение Корана ГД приняла постановление об осуждении властей Швеции за разрешение сожжения Корана piqsels

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Госдума единогласно проголосовала за принятие постановления об осуждении властей Швеции, которые разрешили сжечь Коран в Стокгольме в день Курбан-байрама. Парламентарии рассмотрели заявление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции» на пленарном заседании.

Документ подготовили по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, по мнению которого, российские депутаты не могут оставаться в стороне от этой темы. Он обвинил Европу в «посягательстве на основополагающие права граждан».

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«Решение властей Швеции, выдавших разрешение на проведение, как они это назвали, „протестной акции“ у главной мечети Стокгольма, совершенно бесчеловечно и антирелигиозно. Они заведомо понимали, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллиарда верующих во всем мире, но не предотвратили его, а, наоборот, разрешили», — подчеркнул депутат Сергей Колунов.

Полицейские разрешили провести акцию возле городской мечети накануне. Весной организаторы уже направляли запрос на ее проведение, однако тогда правоохранители отказали, пояснив, что такие акции могут повысить риск терактов. Активисты не сдались и обратились в суд. Как ни странно, в начале июня он признал, что у правоохранителей не было законных оснований для отказа.

Перформанс организовал 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. СМИ сообщили, что перед сожжением священной книги в нее бросили сало. Один из недовольных во время акции хотел закидать Момику камнями, но бунтаря задержала полиция.

Происшествие вызвало разную реакцию в других странах. МИД Марокко отозвал посла из Швеции на неопределенный срок. В США акцию признали проявлением неуважения к верующим, но назвали законной. Муфтий Чечни Салах Межиев указал на то, что Запад фактически узаконил войну с исламом и мусульманами.