Мир 29 июня 2023, 19:45 «Грош цена такой демократии». Россия решительно отвергла потакание религиозным радикалам со стороны Швеции МИД РФ отверг провокацию исламофобии и потакание религиозным радикалам со стороны Швеции Pxhere

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Россия не принимает провокационные акты исламофобии и потакание религиозным радикалам со стороны Швеции. Такое заявление опубликовал МИД РФ после того, как в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам перед мечетью в Стокгольме мужчина надругался над Кораном.

«Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой „свободе слова“ и „демократии“. Грош цена такой „демократии“, если на деле она ведет к произволу и вседозволенности», — заявили в министерстве.

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В МИД РФ подчеркнули, что иммигрант из Ирака надругался над священной для всех последователей этой религии книгой, причем сделал это с особым цинизмом. Когда он сжигал Коран, полицейские не сделали ничего, чтобы пресечь экстремистскую акцию.

Удивило и то, указали в министерстве, как отреагировали на это премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель, пытаясь спасти Швецию от возможности непопадания в НАТО.

Патель заявил, что сожжение религиозных текстов — неуважительный и вредный поступок, но он якобы вполне законен. По его мнению, это не должно повлиять на присоединение государства к Североатлантическому альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил за то, чтобы Швеция вступила в военно-политический блок. Он добавил, что заявление уже находится на финальном этапе, страна выполнила все свои обязательств.

Однако в российском дипведомстве уверены, что безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Госдума России единогласно проголосовала за принятие постановления об осуждении властей Швеции, которые разрешили сжечь Коран в Стокгольме в день Курбан-байрама.

По мнению религиоведа Юрия Табака, отказать в варварской акции шведские власти не могли, так как главная транслируемая идея в стране — «свобода слова». Автор Telegram-канала «Голос Мордора» же считает, что пресловутый мультикультурализм, который так громко воспевал коллективный Запад, рухнул и обнажил истинную политику государств. Ни о каком взаимоуважении национальностей, рас и народов даже не задумываются.