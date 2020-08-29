Возмущенные сожжением Корана вышли на протесты в Швеции

В шведском районе Русенгорд города Мальме минувшей ночью прошли массовые протесты. Возмущенные вышли против произошедшего сожжения Корана.

На центральные улицы города вышли более 300 человек, пишет SVT. Все они собрались в один протест против сожжения Корана, которое произошло несколько дней назад.

Пресс-секретарь местной полиции Рикард Лундквист отметил, что ситуация была неспокойной. В полицейских, прибывших на место, полетели бутылки и камни. К утру волнения закончились.

Все началось из-за инициативы уличного художника Дана Парка. Несколько дней назад он попросил разрешение у местных властей на проведение манифестации на тему «последствий исламизации Скандинавии» перед Исламским центром в Русенгорде. Ранее провокатора уже судили за разжигание межнациональной розни.

Художник совместно с лидером датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана хотел сжечь Коран во время молитвы мусульман. На просьбу власти ответили отказом, аргументировав это заботой о безопасности горожан.

После спецслужбы задержали Расмуса Палудана на границе Швеции и оказали ему во въезде в страну в течение двух лет. Однако сожжение все-таки состоялось другими членами партии. В тот день сотрудники полиции потушили пожар и пресекли вспыхнувшие беспорядки.